Prihodki višji, količine odkupljenega mleka nižje

V Mlekarni Celeia bodo do konca leta presegli načrtovanih 76 milijonov evrov prihodkov, za proizvodnjo pa odkupujejo izključno slovensko mleko brez gensko spremenjenih organizmov (GSO). Prihodnje leto jih čaka več naložb v tehnološko posodobitev in energetsko sanacijo, že letos pa so na strehe objektov v Arji vasi namestili sončno elektrarno in nadgradili lastno čistilno napravo.