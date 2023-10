Plazova sta zasula hiši v Idriji pri Bači in vasi Kuk. Stanovalci so še vedno pri sorodnikih in prijateljih. V obeh primerih bo zagotovo potrebna kompleksnejša sanacija, pravi župan. Dodaja, da bo »občina tukaj stopila zraven, kolikor je mogoče«. Zaenkrat pa je po njegovih besedah pomembno, da so ljudje na varnem in da se padavine končno malo umirijo. Prebivalci s Koritnice, ki so se ponoči evakuirali, pa so se že vrnili na svoje domove.

Žal se po besedah Červa niso uresničila pričakovanja, da bo po minuli noči do četrtka bolj suho, kar bi omogočilo, da se plazišča nekoliko učvrstijo. Tako so trenutno še v fazi intervencij in sproti posredujejo tam, kjer je potrebno, medtem ko bo sanacija objektov lahko prišla na vrsto po umiritvi razmer.

Po besedah poveljnika občinske civilne zaščite Mihe Venclja so trenutno najbolj pozorni na razmere v Idriji pri Bači, zaselku Luža, in v zaselkih v Baški grapi Koritnica, Kneža in Klavže. Na Idriji pri Bači poskušajo vodni tok, ki je poln kamenja, spraviti varno mimo hiš. Na Koritnici poglabljajo rečno strugo, je pojasnil.

Za plazišče na Kneži je geolog ocenil, da gre za živo plazišče, zato razmere tam ves čas spremlja dežurna ekipa. Če bi prišlo do večjih pomikov plazišča, bi odredili evakuacijo, pravi tolminski župan in dodaja, da je načrt za primer takšne situacije izdelan. Danes se sestanejo tudi s tamkajšnjimi krajani, ki jim bodo podrobno predstavili razmere in morebitne aktivnosti v primeru premikov plazu.

Červ je sicer izrazil zadovoljstvo, da so uspeli odpreti cesto iz Hudajužne do Podbrda in s tem ta del občine ponovno povezati z občinskim središčem, z zdravstvenim domom in drugimi službami. Promet je odprt enosmerno in po njegovih besedah za osebna vozila.

Je pa še vedno zaprta državna cesta pri Mostu na Soči. »Ne gre za to, da ne bi bilo mehanizacije. Enostavno je plazišče živo in se sproti posuva,« je pojasnil župan. Po njegovih napovedih bo šele potem, ko bo v četrtek koncesionar očistil vsa drevesa, mogoče ta odsek ceste znova počasi odpreti. Kot je dodal, pa je tam urejen obvoz po državni cesti čez Volče in Kozaršče. Vse domačine in obiskovalce je zato pozval, naj uporabijo ta obvoz.

Po besedah Červa so hvaležni tudi, da jim bodo prišli pomagat pripadniki Slovenske vojske z mehanizacijo. Tudi zato ker so v noči s četrtka na petek napovedane nove obilne padavine.

Vencelj je ob tem prebivalcem, ki se ob ujmi na domovih ne počutijo varno, svetoval, naj se pravočasno umaknejo. Zagotovljena je možnost nastanitve v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Tolminu, domu upokojencev v Podbrdu, ljudi bodo sprejemali tudi vsi gasilski domovi. Kot je poudaril, so opozorila jasna, prebivalci pa imajo časa dovolj. »Ko je enkrat voda na vratih, je prepozno,« je še opozoril.