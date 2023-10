V kraju Terenzo južno od mesta Parma v deželi Emilija - Romanja se je zaradi naraslih voda delno zrušil most čez reko Taro. V okolici mesta Parma so sicer zaradi slabih vremenskih razmer danes zaprte šole.

Civilna zaščita Emilije - Romanje in regionalna agencija za okolje sta za to deželo za danes in v torek potrdili rdeče opozorilo pred neurjem.

V več krajih v Toskani, med drugim v pristaniškem mestu Livorno, so danes zaprte šole. V tej italijanski deželi sicer pričakujejo precejšnje naraščanje rek, še poroča Ansa.

Oranžno vremensko opozorilo zaradi zelo obilnih padavin in močnega vetra ter na delih obale od danes opoldne do torka opolnoči velja tudi za FJK. Za Tržaško je opozorilo rumeno zlasti zaradi visokega plimovanja in poplavljanja morja, poroča Primorski dnevnik.