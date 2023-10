Koroško so vendarle zajele napovedane obilne padavine. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak opozarja in prosi vse prebivalce, naj se ne izpostavljajo nevarnostim in se umaknejo iz bližine vodotokov. Reka Bistra je podivjala in že spodjeda cesto in ogroža ljudi.

Preverili smo, kakšno je stanje v občini Dravograd, kjer je od avgustovskega neurja problematičen plaz »Matavunder« v Libeličah. »Trenutno je stanje pod nadzorom, brez večjih posebnosti, upamo, da tako tudi ostane,« nam je povedal župan Dravograda Anton Preksavec.

Da so plaz, ki zapira glavno cesto, sanirali, tam izvajajo še gradbena dela, čistijo objekte, tudi VGP, zato je župan prepričan, da se tam ne bi smelo zgoditi nič posebnega. 35 oseb pa je tam še vedno evakuiranih, tako da tudi če se kaj zgodi, ne bo ogroženo nobeno življenje, še dodaja župan.

Na Koroškem zaskrbljeni spremljajo razmere

»Glede na to, da je napovedano, da bo v kratkem nehalo deževati, upamo, da se umiri,« je dejala županja Črne. Na družbenem omrežju Facebook je ljudi opozorila, naj ne hodijo v bližine vodotokov.

Povedala je še, da spremljajo tudi dva najbolj grozeča plazova, kjer doslej ni bilo kakšnih sprememb, veter, ki je podrl več dreves po občini, pa se je medtem že nekoliko umiril.

Obilne padavine povzročajo težave tudi drugod po Koroškem. Na območju Mestne občine Slovenj Gradec zaradi vdora meteorne vode gasilska društva posredujejo na več lokacijah, navaja center za obveščanje.

Po besedah župana Občine Prevalje Matica Tasiča tam razmere spremljajo na vseh »kritičnih mestih«, predvsem tam, kjer so po avgustovski ujmi gradbišča in kjer brežine vodotokov niso urejene. Za zdaj večjih težav ni bilo.