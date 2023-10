Nadzor Vrhovnega državnega tožilstva RS je namreč pokazal, da je bila pri usmerjanju policije narejena strokovna napaka, saj je bil podan sum storitve kaznivega dejanja in ne prekrška: »Na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru se na podlagi večjega števila kazenskih ovadb za kaznivo dejanje mučenje živali po 341. členu KZ-1 zdaj vodi predkazenski postopek, ki pa še ni končan.« 341. člen Kazenskega zakonika govori o mučenju živali: Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta in Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali, ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let. Obtoženi 67-letnik je policiji trdil, da se je pes med sprehodom, ko je bil privezan za moped, zgrudil in poginil.