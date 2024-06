Kot so pojasnili v izraelski vojski, so se za dnevne prekinitve vojaških aktivnosti, ki bodo trajala vsak dan od 8. do 19. ure, odločili po pogovorih z Združenimi narodi in drugimi organizacijami v okviru prizadevanj za "povečanje obsega humanitarne pomoči, ki vstopa v Gazo".

Mednarodna javnost je večkrat opozorila, da palestinsko prebivalstvo strada, ker Izrael tudi namerno onemogoča dostavo hrane in druge pomoči Gazi.

Zaradi akutne podhranjenosti zdravniško pomoč v Gazi potrebuje več kot 8000 otrok, mlajših od pet let, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija.

Mednarodna skupnost pritiska na Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, naj sprejmeta sporazum o prekinitvi ognja, ki so ga je pripravile ZDA, da bi omogočili izmenjavo talcev in ujetnikov ter povečali dostavo pomoči Palestincev. Vendar so pogovori o tem v zadnjih dneh obtičali.

Nujni so konkretni ukrepi

Združeni narodi so danes pozdravili napoved izraelske vojske o uvedbi dnevnih "taktičnih prekinitev" vojaških aktivnosti na območju prometnice na jugu Gaze, da bi omogočila oskrbo območja s človekoljubno pomočjo. Obenem pa so iz ZN sporočili, da so nujni "konkretni ukrepi" za sprostitev dostave pomoči Palestincem.

"Pozdravljamo to napoved," je dejal tiskovni predstavnik urada ZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti Jens Laerke, a to se mora po njegovih besedah "odraziti s tem, da bo ljudi, ki to potrebujejo, doseglo več pomoči".

"Upamo, da bo to vodilo v nadaljnje konkretne ukrepe Izraela za odpravo dolgotrajnih ovir, ki preprečujejo ustrezno humanitarno oskrbo Gaze," je dodal Laerke.

Znova je opozoril, da ljudje v Gazi trpijo zaradi "katastrofalne lakote". "Življenjski pogoji za prizadete in razseljene družine v Gazi so strašljivi. Nujno potrebujejo hrano, vodo, sanitarne pogoje, zavetje in zdravstveno oskrbo. Številni živijo poleg kupov odpadkov, kar dodatno ogroža zdravje," je dodal.