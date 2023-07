Koprski policisti so prejšnji teden obravnavali starejšega moškega, ki je na Markovcu v smeri Semedele z mopedom peljal psa na sprehod, pri tem pa je imel psa privezanega na moped. Med vožnjo se je pes zgrudil in poginil. Ko je moški to opazil, se je zapeljal do smetnjaka za biološke odpadke in psa odvrgel v smetnjak, so v torek sporočili s policijske uprave Koper.

Predlagali strokovni nadzor

Na ravnanje so se v ponedeljek odzvali tudi na vrhovnem državnem tožilstvu. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, primer »krutega in v vseh pogledih neprimernega ravnanja s psom« za tožilstvo ni končan. Prejšnji petek so namreč prejeli ovadbo zaradi kaznivega dejanja mučenja živali. Ovadbo bodo odstopili okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru, ki je v zvezi s tem primerom doslej prejelo pet ovadb. »Pri tem se zavezujemo, da bomo k reševanju zadeve pristopili z vso potrebno strokovno zavzetostjo in odgovornostjo, pri čemer bomo nadaljevali tudi z izobraževanjem in ozaveščanjem tožilk in tožilcev v primerih neprimernega ravnanja z živalmi,« so izpostavili. Generalni državni tožilec Drago Šketa pa je podal tudi zahtevo za strokovni nadzor nad delom dežurne tožilke na koprskem okrožnem tožilstvu v Kopru, ki je v tej zadevi usmerjala policijo. »Ko bo nadzor končan, bomo o rezultatih obvestili zainteresirano javnost,« so napovedali na tožilstvu.

Do ravnanja koprske tožilke ter policije so kritični tudi v Društvu za dobrobit živali Anima in v Društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka, kjer so na ministrstva za kmetijstvo, za pravosodje in za notranje zadeve naslovili protestno pismo. Prepričani so namreč, da je bil postopek, ki ga je izvedla policija po navodilih koprske tožilke, voden nestrokovno, pa tudi, da bi moral biti storilec kaznovan za svoja dejanja. »Iz opisa dogodka, podanega v medijih, je jasno, da je bilo storjeno kaznivo dejanje mučenja živali, hkrati je jasno, da gre za nedovoljeno trgovanje s psi,« so izpostavili v pismu.

Pozvali k spremembi zakonodaje

Ob tem so spomnili, da je okrožna državna tožilka v Kopru na osnovi telefonskega pogovora s policistom presodila, da v primeru smrti psičke ne gre za kaznivo dejanje mučenja živali. »Zdaj policija pravi, da ni dokazov, da je bila psička sploh kdaj živa privezana na motor, saj ni priče ali podatka, da je bila živa, ko jo je moški kruto vlekel za mopedom,« so izpostavili v pismu. Pozvali pa so tudi k takojšnji spremembi zakona o zaščiti živali in kazenskega zakonika, da bodo ustrezno sankcionirana vsakršna zavržna ravnanja z živalmi, storjena tako iz naklepa kot iz malomarnosti, kazni pa ustrezno visoke. Kruto ravnanje s psom v Kopru je obsodil tudi predsednik vlade Robert Golob.