Vojska je na omrežju X še sporočila, da so med operacijo napadli številne celice, infrastrukturo ter izstrelišča protitankovskih raket skrajnega palestinskega gibanja Hamas.

Ne gre sicer za prvi vstop izraelske vojske na območje Gaze od 7. oktobra, naj pa bi šlo po poročanje nekaterih medijev za največjo tovrstno operacijo v zadnjih tednih.

Netanjahu v sredinem televizijskem nagovoru sicer podrobnosti o kopenski ofenzivi ali njenem začetku ni podal, navedel je le, da bo odločitev o tem, kdaj jo bo vojska začela, sprejel vladni vojni kabine.

Izrael kopensko ofenzivo napoveduje že nekaj časa in je prebivalce severa območja Gaze zato pozval k umiku na jug območja, kar jih je večina tudi storila.

Izraelska vojska medtem nadaljuje zračno obstreljevanje območja, kjer živi več kot 2,2 milijona Palestincev. Območje je tudi zaprla, zato se prebivalci soočajo z vsesplošnim pomanjkanjem, še posebej pereče pa je pomanjkanje goriva, ki naj bi ga po opozorilih Združenih narodov zmanjkalo danes.

Izraelska vojska bombardira Gazo od 7. oktobra, ko so pripadniki Hamasa, ki nadzira območje Gaze, napadli Izrael in v nekaj dneh ubili najmanj 1400 ljudi, več kot 200 pa so jih zajeli za talce in odpeljali na območje Gaze. Izraelsko povračilno obstreljevanje je po palestinskih virih v tej enklavi zahtevalo že več kot 6500 življenj.