Na šoli bodo za večjo varnost zaposlili dodatne varnostnike, policija pa bo v šolskem okolišu okrepila svojo prisotnost, poroča portal.

Napadeni dijaki so utrpeli več poškodb, zato naj bi jih zaposleni na šoli napotili na urgenco, starše pa so obvestili, naj pridejo svoje otroke iskat v bolnišnico.

V šoli so za portal pojasnili, da so jih dijaki obvestili o fizičnih napadih na dijake na poti v šolo in da so o tem obvestili policijo, ki je začela ustrezne aktivnosti za izsleditev vpletenih.

Novomeški policisti so potrdili, da jih je v ponedeljek nekaj po 9. uri ravnatelj ene od šol v Novem mestu obvestil, da naj bi v Šegovi ulici prišlo do pretepa, trije dijaki pa naj bi bili lažje poškodovani. Pozneje so ugotovili, »da naj bi skupina mladoletnikov v Šegovi ulici najprej verbalno napadla dijake, potem pa še fizično«.

Med intenzivno preiskavo so nato ugotovili identiteto napadalcev iz okolice Novega mesta in Šentjerneja. V popoldanskih urah so jih izsledili in privedli na policijsko postajo. O nasilništvu mladoletnikov so obvestili starše in center za socialno delo.

Po podatkih direktorja centra Mateja Forjana gre za mladoletne osebe, od katerih pa ni noben dijak Šolskega centra Novo mesto. Policija nadaljuje preiskavo in ugotavlja odgovornost za nasilje posameznih mladoletnikov in morebitne odgovornosti drugih oseb, ki so jim mladoletniki zaupani v oskrbo. Policija je bila prav tako seznanjena, da naj bi dijaki pretep snemali, posnetek pa objavili na družbenih omrežjih.