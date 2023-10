Kurcopedija

Elon Musk je še eden izmed tistih ljudi, ki mislijo, da z denarjem lahko uredijo vse, kar jim ni všeč. Potem ko je twitter spremenil v X in s tem uničil čivkanje, je prišla še njegova nespodobna ponudba za preimenovanje wikipedie. Po navedbah soustanovitelja spletne enciklopedije Jimmyja Walesa naj bi za spremembo imena enciklopedije ponudil milijardo dolarjev. Ime, ki naj bi ga po njegovo nosila wikipedia, pa naj bi bilo dickipedia ali po naše kurcopedija. Muska namreč pri wikipedii neznosno moti, kako opisuje izraelsko-palestinski konflikt, in se je na to temo zapletel v besno izmenjavo mnenj z ustanoviteljem enciklopedije.