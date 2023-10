Premier in predsednik največje vladne stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je na današnjih rednih tedenskih koalicijskih usklajevanjih koalicijske partnerje seznanil s potekom torkove seje sveta Gibanja Svobode, po kateri je med drugim naznanil, da je čas, da se preveri uresničevanje koalicijskih zavez in opravi razpravo o rekonstrukciji vlade. O tem se bodo prvaki koalicijskih strank pogovorili na srečanju po praznikih, je po današnjih koalicijskih usklajevanjih dejala Fajon, sicer tudi podpredsednica vlade.

Ob tem je izpostavila, da v stranki z nedavnim dogajanjem v koaliciji niso zadovoljni. »Ljudje upravičeno pričakujejo, da delamo in želimo si delati, imamo veliko odprtih zadev, veliko resnih izzivov,« je navedla. Na vrhu prvakov strank koalicije tako pričakujejo tudi pogovor o nadaljnjih korakih in načrtih za rekonstrukcijo. Takrat bo tudi jasno, kako se bodo v SD »pozicionirali za naprej«, je poudarila.

»Naši resorji dobro delajo, vse je stvar pogajanj, vse je stvar koalicije in pogovarjali se bomo znotraj vodstva stranke in našega predsedstva,« je zatrdila Fajon, ki sicer ne želi špekulirati, kaj pomeni premierjeva napoved o »rezih v ministrstva«. Kot je zatrdila, je za SD ključno predvsem, da delajo na izzivih, kot so sociala, zdravstvo, sanacija po poplavah. Samo krčenje števila resorjev pa po njenih besedah tega ne bo nujno prineslo. Meni pa, da ljudi upravičeno jezi, da ne vidijo rezultatov, da se zdi, da se koalicija ukvarja z aferami, zato si želi, da to presežejo.

Bolj skopi s komentarji so bili medtem ob prihodu na današnjo sejo vlade ministri iz kvote SD. Ministri v kvoti SD delajo dobro, »konja, ki dobro teče, pa ne menjaš«, je dejal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki je v torek ocenil, da vlada nima niti časa niti privilegija, da bi se ukvarjala sama s sabo, pa je danes dejal le, da »je v teh trenutkih vsaka beseda, ki jo izreče politik, preveč«.

Kot zelo zaskrbljujoče pa je Fajon danes označila tudi pričanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar na ponedeljkovi seji preiskovalne komisije DZ, ki preverja sume političnega vmešavanja v delo policije. »Sama sem vedno govorila, nobenega vmešavanja, nobenega političnega pritiska na ravnanje policije, neodvisnih organov v državi. Predsednik vlade bo, kot je napovedal, pričal in bo moral seveda podati svoje odgovore,« je sklenila.

Vatovec: Treba se je vprašati o namenu in primernosti trenutka za rekonstrukcijo vlade

V Levici bodo sicer počakali, kaj bo na sestanku prvakov koalicijskih strank na mizo prinesla Svoboda. So pa signali o rekonstrukciji vlade slabo leto po njeni organizaciji po Vatovčevih besedah zaskrbljujoči za javnost, ker se slednji lahko zdi, da se koalicija in vlada ukvarjata predvsem s tem, kako se bosta organizirali, in ne s tem, kar počnejo.

V stranki sicer ocenjujejo, da ministri iz njihove kvote delajo dobro.

Na vprašanje, ali se zdi, da v koaliciji torej ne gre več za partnerstvo, ampak čakanje na odločitev nekoga drugega, pa je Vatovec odvrnil: »Ne bom ovinkaril, že od začetka mandata je nekako ta neprijeten občutek, da se odločitve zgodijo, priletijo čez noč, kar seveda nekoliko zbija zaupanje v kakovost sodelovanja«. Tudi o tem se bo po njegovih besedah treba pogovoriti na omenjenem sestanku prvakov koalicije, da bo pretok informacij o tovrstnih zadevah v prihodnje potekal na ravni koalicije, in ne novinarskih konferencah vsake posamezne stranke.

Ocenjuje pa, da koalicija zaradi tega ni razrahljanja, gre pa za »turbulence, ki mogoče malo podaljšajo let«, je ponazoril.

Dodatno zaskrbljenost pa tako v koalicijo kot tudi v javnost vnaša še pričanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar na ponedeljkovi seji preiskovalne komisije DZ, ki preverja sume političnega vmešavanja v delo policije, je dejal Vatovec. Tako upa, da se bodo očitki Bobnar premierju Robertu Golobu čim prej razrešili. Besede Goloba, da je edina trditev Bobnarjeve, ki drži, da je imela nalogo »policijo očistiti janšistov«, pa razume kot »štiklc« celotne koalicije pred volitvami. »Če pa je bila včerajšnja izjava predsednika vlade drugačna in je tudi kaj drugega mislil, je to seveda vprašanje, ki zahteva dodaten pregled, predvsem s tistimi, ki takšna dejanja preiskujejo,« je še navedel Vatovec.