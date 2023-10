Galatasaray, ki je na poti do skupinskega dela lige prvakov izločil tudi Olimpijo, je proti Bayernu odigral dobro tekmo, saj je bilo v prvem polčasu (1:1) razmerje v strelih na gol 16:3 za turškega prvaka. V drugem polčasu je Turkom zmanjkalo energije, kar je Bayern izkoristil z dvema goloma in prišel do pričakovane zmage, ki je bila že 16. zaporedna v skupinskem delu lige prvakov in rekordna osma zaporedna v gosteh. Bavarci so se morali v peklenskem vzdušju v Carigradu zelo potruditi za tri točke, za katere imajo največ zaslug Coman, ki je dosegel vodilni gol, ter Kane in Musiala, ki sta v drugem polčasu sodelovala pri obeh golih v vlogi strelca in podajalca. »Prvič sem bil na tem stadionu in trajalo bo nekaj časa, da si povrnem sluh. To je bila resnično zahtevna tekma, saj je bil pritisk navijačev Galatasarayja s tribun zelo hud, zato nam je v prvem polčasu manjkalo nekaj mirnosti. V drugem delu smo bolje zadržali žogo in izkoristili svoje priložnosti. Bistvo nogometa je, da počneš prave stvari v napetem ozračju. Pohvale navijačem Galatasaraya, pa tudi našim,« je povedal napadalec Bayerna Harry Kane.

Vinicius Junior igralec tekme z dvema asistencama

Ko je Real na gostovanju v Bragi po uri igre povedel z 2:0, je kazalo na rutinsko zmago Špancev, pri katerih je za gola Rodryga (16 golov na 42 tekmah v ligi prvakov) in fantastičnega Bellinghama (11 golov na 12 tekmah za Real) asistiral Vinicius Junior. »Ne moremo reči, da smo trpeli, vendar v ligi prvakov ni enostavno zmagati na gostovanju. Igrali smo zelo dobro, zadeli dvakrat, lahko bi tudi večkrat. Po treh zmagah je naša naloga, da v takšnem slogu tudi nadaljujemo. Nagrada za igralca tekme je lepo priznanje, potem ko na nekaterih prejšnjih tekmah nisem igral najbolje,« je povedal najboljši igralec tekme Vinicius Junior, kateremu so razveljavili gol za vodstvo s 3:1, ker je bil z glavo v nedovoljen položaju. »Sem hiter, vedno igram na meji in če se znajdem v prepovedanem položaju, je to pač sestavni del življenja,« je razlagal 23-letni Brazilec, ki je bil navdušen nad predstavo rojaka Rodryga. »On mi je kot brat. Ko on ali jaz doseževa zadetek, asistenco ali povzročava težave tekmecu, sem zelo vesel. Za njegovo samozavest je zelo dobro, da je dosegel gol – še posebej, ker nas v soboto čaka El Clasico,« je dodal Vinicius.

Braga, ki se ni ustrašila uglednega tekmeca in igrala zelo napadalno, je že minuto po zaostanku z 0:2 ujel gol priključka in tekma je postala dramatična. Real se je povlekel v obrambo, kjer se je panično branil, medtem ko je gostiteljem ob zapravljanju priložnosti manjkal kanček sreče. »Prikazali smo dobro igro. Nisem zadovoljen, ker smo prejeli zadetek, potem ko smo imeli dobro kontrolo tekme in zmago v rokah,« je menil trener Reala Carlo Ancelotti.

Vratar Onana rešil Manchester United

Manchester United je v dramatični tekmi premagal Koebenhaven in po dveh porazih s prvo zmago v skupini ohranil možnosti za napredovanje. Edini gol je dosegel Maguire v 72. minuti, a pravi junak je bil vratar Onana, ki je v 97. minuti ubranil enajstmetrovko Larssonu. »Zgolj opravil sem svoje delo. Na tako težki tekmi je pomembna le zmaga in zdaj moramo tako nadaljevati,« je bil jedrnat vratar Andre Onana. Manchester United z igro ni navdušil, medtem ko so Danci igrali odločno in pogumno. »Ena tistih tekem, ko nam je bila zmaga namenjena z veličastno obrambo v zadnji minuti. Zmaga je posvečena Bobbvju Charltonu, njegova izguba pa je vplivala na klub in slačilnico. Odslej moramo biti bolj natančni v zaključku napadov in doseči drugi gol,« je dodal strelec edinega gola Harry Maguire.