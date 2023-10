Izraelske oblasti so danes sporočile, da so bili v napadu v Dženinu ubiti teroristični agenti palestinskih skrajnih skupin Hamas in Islamski džihad. Tarča napada je bila mošeja, ki so jo po navedbah izraelske vojske teroristi uporabljali kot poveljniški center za načrtovanje napadov in kot oporišče za njihovo izvedbo.

Izraelska vojska je sporočila, da so od tam v zadnjih mesecih izvedli že več terorističnih napadov in pripravljali še enega. Podrobnosti o številu ubitih v napadu ali njihovi identiteti. niso navedli.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da sta bila v napadu v Deninu ubita dva moška. Dodali so, da je bil drugje na Zahodnem bregu ponoči med vojaško racijo v Nablusu ubit Palestinec, še en pa je bil ustreljen v Tubasu.

Izraelske sile so pred napadom na Dženin napovedale, da bodo okrepile napade na območje Gaze, ki so jih začele po tem, ko je gibanje Hamas 7. oktobra vdrlo na ozemlje Izraela in zajelo okoli 200 talcev. Ljudi, ki so kljub večkratnim opozorilom še vedno na severu te enklave pa so pozvale, naj se umaknejo na jug.

V izraelskih zračnih napadih na Gazo ponoči umrlo najmanj 50 Palestincev

V izraelskih letalskih napadih na območje Gaze je bilo ponoči ubitih več kot 50 Palestincev, je poročala tiskovna agencija Reuters. Po njihovih navedbah je bilo od začetka vojne v izraelskih napadih v Gazi ubitih več kot 4.300 ljudi, večinoma civilistov. Na izraelski strani je bilo ubitih okoli 1.400 ljudi, prav tako večinoma civilistov.

ZDA napovedale krepitev prisotnosti svoje vojske na Bližnjem vzhodu

ZDA so v soboto zvečer napovedale okrepitev svojih sil na Bližnjem vzhodu kot odgovor na nedavna zaostrovanja s strani Irana in njegovih zaveznikov v regiji. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin sporočil, da bodo po vsej regiji namestili sistem protiraketne obrambe THAAD in več protiletalskih raketnih sistemov zemlja-zrak Patriot.

Dodal je, da bodo na območje napotili dodatne vojake, da bi povečali pripravljenost vojske in sposobnost hitrega odziva, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Ti ukrepi bodo okrepili regionalna prizadevanja za odvračanje, povečali zaščito ameriških sil v regiji in prispevali k obrambi Izraela,« je nadaljeval Austin. Dodal je, da bo še naprej ocenjeval potrebe po prisotnosti ameriške vojske v regiji in dodatnih sredstvih.

Dejal je še, da je odločitev sprejel po pogovoru z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Ni pa navedel, koliko ameriških vojakov bodo dodatno napotili na območje.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se močno zaostrile po vdoru pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na ozemlje Izraela 7. oktobra. Izrael je nanj odgovoril z obsežnimi napadi na območje Gaze, ki je pod nadzorom Hamasa. Od takrat se je stanje zaostrilo tudi na meji med Izraelom in Libanonom, kjer se medsebojno obstreljujeta izraelska vojska in proiransko gibanje Hezbolah.