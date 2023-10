Will Smith in Jada sta zakonito še vedno poročena, ko sta se razšla, pa naj bi obljubila, da tega nikoli ne bo razlagala. Preprosto ni mogla prelomiti te obljube. Igralka se je minuli konec tedna pojavila v oddaji Talk Shop Live, v kateri je gostovala skupaj s svojo mamo Adrienne Banfield Norris in govorila o knjigi Worthy.

»Hotela sem samo povedati, da sta se, ko sta se odločila za ločitev, za to odločila oba,« je dejala njena mama. Dodala je: »Nisi prevarala Willa.« S tem je mislila na izjave svoje hčerke v njeni lastni oddaji Red Table Talk pred tremi leti, v kateri je ta potrdila, da je imela razmerje s pevcem Augustom Alsino v času težkega obdobja v njunem zakonu. Jada Pinkett Smith je sama ponovila mamine besede. Poudarila je, da želi, da ljudje vedo, da ni prevarala Willa, ne glede na to, kako žalosten je bil takrat videti v oddaji. O njunem trenutnem odnosu pa je povedala: »Šla sva skozi tisto dolgo obdobje ločenosti ... Potovala sva ločeno, nekaj pa tudi skupaj. In zdi se, kot da sva skupaj prišla do res res čudovite točke.«