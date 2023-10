Dobra novica je ta, da smo preživeli še en petek,13., ki so mu nekaj stavkov posvetili na spletnem mestu siol.net in zapisali, da naj bi bil petek, 13., dan, ki prinaša nesrečo, dan, ko je pred prečkanjem ceste pametno trikrat pogledati levo in desno ter nato za vsak slučaj še navzgor, za posebej eklatanten primer nesrečnega dne in za morebiti najhujši petek, 13., v zgodovini Slovenije pa so oklicali petek, 13. marca 2020, dan ko se je Slovenija prebudila v prvo zaprtje države zaradi epidemije covida-19. Prav tako smo lahko zadovoljni, da je brez velikih pretresov minil še en mističen dan, kot so soboto, 14. oktobra, označili strokovnjaki za napovedovanje prihodnosti iz premikajočih se nebesnih teles v Slovenskih novicah. »Prihajajoči ognjeni obroč, poimenovan po vizualno osupljivem in simboličnem svetlobnem krogu, ki obdaja luno, bo na nebu v soboto, 14. oktobra. Vabi nas v mistično kraljestvo, kjer se eterično in kozmično neopazno prepletata,« so orisali ta poseben dan.

V prepletu kozmičnega in eteričnega bomo torej pričakali še decembrsko-januarski svetlobni udar, ko se slovenski kraji in ulice odenejo v svetlobno opravo in se iz večne teme za dober mesec spremenijo v bleščeča mesta luči, ki dajejo vtis, da se v njih živi 24 ur na dan, tako kot v vseh svetovnih metropolah. Na portalu N1 so namreč vseobčo javnost opozorili, da se je začelo novoletno okraševanje glavnega mesta, po katerem se že vijejo prve žarnične vrvi. Da pa gre pri letošnjem novoletnem okrasju dejansko za eterično-kozmične sile, ki bodo migetale nad občani in občankami, pa so sporočili kar iz Javnega zavoda Turizem Ljubljana. »Kot pojasnjuje avtor koncepta okrasitve, Urban Modic, bo skoznjo poleg umetnosti kot idejno-duhovne komponente predstavljen še miselni kaos. Ljubljana bo prikazana kot organizem, ki se vzporedi z mislečimi bitji. Mestno tkivo se razdeli na poteze, ki organizem predstavijo v mehanskem smislu, in tiste, ki predstavljajo metafizični oziroma intelektualni aspekt,« so vsem mislečim bitjem v občini predočili vsebino letošnjega svetlobnega onesnaženja na ljubljanskem turističnem uradu.

Vedeževalec poliglot

V sklop miselnega kaosa bi nedvomno lahko uvrstili še novico, ki je odjeknila s spletne izdaje Slovenskih novic. »Ekskluzivno! Velika vrnitev Karla Erjavca v politiko,« se je v dotičnem mediju minule dni razbohotil naslov, ki namiguje na to, da se 63-letni nekdanji predsednik stranke DeSUS in minister v šestih slovenskih vladah, kot so ga predstavili vsem pozabljivcem, po dveh letih in pol zatišja v javnosti menda spet vrača na politični parket. »Na DeSUS so nam potrdili, da se je aktualni predsednik Anton Rifelj v četrtek sestal z Erjavcem, s katerim sta imela 'daljši večurni sestanek, na katerem sta se dogovorila za sodelovanje'. V kakšnem kontekstu bo potekalo Erjavčevo sodelovanje z DeSUS, bo znano v kratkem,« so še pribeležili. Še ena prekaljena političarka in večna ministrica je one dni zablestela na družabnih platformah. »Tudi to je razlog, zakaj je Alenka Bratušek v svetu politike levinja. Nič je ne ustavi,« so zapisali na spletnem obveščevalcu govori.se in pridali, da je slovenska političarka, ki je bila svojčas tudi predsednica vlade, razkrila svojo supermoč, ki so jo determinirali s tem, da »je inteligentna oseba, ki ve, da je zdrav duh lahko samo v zdravem telesu. Zato se pridno, kadar ji le dopušča čas, odpravi v gore in hribe. Pred dnevi je bilo slabo vreme, tudi deževalo je, a to je ni ustavilo, da ne bi skočila na hrib in si s tem napolnila baterij. Zavedala se je namreč, da ji bo to dalo energije za prihajajoči naporen teden.«

Ni pa Bratuškova edina, ki na zvezdniški sceni poseduje supermoči. Eden takšnih je tudi vedeževalec Blaž Knez, ki ga večina pozna kot vedeževalca Blaža, za povrh vsega pa je, kot so izpostavili v reviji Lady, pravi poliglot, saj obvlada in tekoče govori več kot šest svetovnih jezikov. »Nikoli ne skrivam, da so moja velika strast v življenju potovanja in učenje tujih jezikov. Govorim več jezikov, če na hitro preštejem, seveda slovensko, slovaško, nemško, srbsko, hrvaško, angleško pa tudi švedsko in madžarsko. Dovolj, da se lahko menim z ljudmi,« je s svojih superpoliglotskih veščinah one dni razlagal vedeževalec Knez.

Uroš Smolej obožuje hrano

Tudi Urška Klakočar Zupančič te dni ni stala križem rok in se je prek revije Lady izpovedala pred zainteresirano domačo in svetovno javnostjo o svojih osebnih podvigih. Kot so poudarili v uvodu, se je naveličana natolcevanj o svoji zasebnosti odločila, da spregovori. »Ločujem se,« je, kot so poudarili, kar bruhnilo iz nje, potem pa je v bolj umirjenem tonu nadaljevala, da sta se, ko sta z že kmalu bivšim možem, s katerim sicer že nekaj časa ne živita skupaj, začutila, da sta pripravljena na nove partnerske izzive, odločila, da se razideta še uradno, in kot so ju še pohvalili avtorji prispevka, sta res razumna človeka, zato bo ločitveni postopek najverjetneje končan še letos. »Prihodnje leto pa bo že čas, da se posvetim predvsem sebi in svojim čustvom, kajne,« je dejala predsednica državnega zbora in za konec pogovora navihano izpod čela, kot so podrobno opisali njene kretnje med pogovorom, romantično in odločno dodala še, da se ne glede na položaj, ki ga zaseda ali ga bo zasedala, sanjam o princu na belem konju nikoli ni in ne bo odpovedala.

Tako kot se igralec Uroš Smolej, ki so ga pred bralno-klikalnim krožkom opisali kot pravega kameleona komedije, nikdar ne bo odpovedal vsemu dobremu na krožniku. »Hrana je nekaj najboljšega v življenju. Obožujem jo. Rad jo pripravljam in rad jo pojem. Škoda, da je v povezavi z njo treba biti preudaren in se nemalokrat brzdati. Jemo tudi z očmi, tako da mi čedno servirana hrana še bolj tekne. Izbirčen nisem niti malo in imam veliko željo, da bi pokusil čim več kulinarike z vsega sveta,« je o svojem preudarnem prehranjevanju za metropolitan.si razglabljal Smolej. Eden redkih, ki so imeli te dni blazno smolo in se ne morejo pohvaliti s kakšno posebej koristno supermočjo, pa je neprekosljivi glasbeni umetnik Vili Resnik. Na spletnem žurnalu24 so na medmrežju naleteli na njegov spletni odtis, ki ga je pustil na eni izmed družbenih platform, in sicer da bi moral te dni izdati novo skladbo, a mora žal razočarati svoje oboževalce in oboževalke. »Tako je to … Žal preklicujem jutrišnji izid nove pesmi. Prestavljeno je na drugo leto. Tudi to se zgodi, žal … Sem pa še vedno z vami in se vidimo na kakem nastopu,« je Resnik dahnil v svetovni splet, ker pa ni razkril, zakaj se je odločil za ta korak, je z zapisom močno vznemiril sledilce, ki so se zbali za njegovo zdravje. Vendar je na vso srečo Resnik s ponovnim zapisom, da ni zbolel, le pomiril svoje glasbene navijače. »Žal se je zgodila nočna mora vseh umetnikov – skladba se je po nesreči včeraj izbrisala z diska, in ko nam jo je le uspelo rešiti, ni bila več v pravi kvaliteti. Ekipa jo je celo popoldne poskušala popraviti, a enostavno ni šlo. Vse bi morali na novo posneti, kar pa je v nekaj urah žal nemogoče,« je oznanil Resnik. Vendar so na žurnalu kljub nesreči le našli nekaj optimističnih besed in pripomnili, da bo Resnik na novo posneto pesem predstavil že v prvi tretjini prihodnjega leta, do takrat pa, da ne bomo prikrajšani za njegove muzikalične poslastice, ga lahko poslušamo na zabavah po Sloveniji, ki jih bo v prihajajočih mesecih kar veliko.