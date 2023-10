Kakšni so pogoji za oddajo stanovanja prek Airbnb?

Oddaja stanovanja prek Airbnb v Sloveniji zahteva upoštevanje določenih pogojev. Sobodajalec – obstajata dve glavni kategoriji, in sicer registrirani sobodajalci, to so fizične osebe, ki to dejavnost opravljajo občasno (ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in ponujajo do 15 ležišč, ter samostojni podjetniki, to so tisti, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti – mora pred začetkom opravljanja dejavnosti imeti naslednje dokumente, povezane z nepremičnino, in v določenih primerih izpolnjevati tudi v nadaljevanju navedene pogoje.