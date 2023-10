Kriminalna združba iz Srbije, po navedbah Europola jo je vodila družina, je služila s trgovino z ljudmi. Preiskava srbske policije s pomočjo Europola je pokazala, da so imeli v krempljih osem žrtev, starih med pet in 17 let, od tega jih je bilo šest starih enajst let ali manj. Sumijo, da so trgovali celo z lastnimi otroki in drugimi, s katerimi so bili sorodstveno povezani. Mladoletnike so silili v beračenje in druga kazniva kazniva dejanja, in sicer v Srbiji, Avstriji, Franciji in Nemčiji, izven Srbije pa naj bi mladoletnike in mlade ženske tudi prodajali. Silili naj bi jih še v prisilne poroke.

Prestopili meje Srbije

Po navedbah Europola so člani združbe žrtve zvabili s taktiko »lover boy«, da so jih torej zvabili v romantična razmerja, jim dali misliti, da gre za ljubezen in obojestransko naklonjenost, nato pa jih izrabili bodisi za prisilno beračenje ali kaka kriminalna dejanja. V štirih hišnih preiskavah v Srbiji so aretirali pet državljanov Srbije, vključujoč vodjo kriminalne združbe, identificirali pa osem žrtev. Te so predali službam za zaščito otrok. Večina žrtev je bilo srbskih državljanov, le en je bil ukrajinski. O spolih žrtev Europol ne poroča. V policijski akciji so zasegli večje vsote denarja, nekaj mobilnih telefonov in dokumente. Denar so prali z nakupi luksuznega blaga in razkošnim načinom življenja.