V petek bodo poslanci razpravljali o razrešitvi kmetijske ministrice Irene Šinko, medtem ko so se z odstopnima izjavama zdaj že bivših ministrov za naravne vire in prostor Uroša Brežana in za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik seznanili v ponedeljek. Funkcijo ministra za javno upravo bo začasno opravljal minister za finance Klemen Boštjančič, začasna ministrica za naravne vire in prostor bo ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Četudi Šinkova s funkcije še ni razrešena, je premier Robert Golob že napovedal, da bo kmetijski resor začasno vodil Marjan Šarec. Medtem pa v iz dobro obveščenih krogov iz političnega zakulisja že prihajajo nova imena kandidatov za njihove naslednike. Razkrivamo jih v nadaljevanju.

Od direktorjev do državnih sekretarjev

V krogih blizu Šinkove se je pojavila informacija, da naj bi bila kandidatka za prevzem kmetijskega resorja razvpita živaloljubka Danuša Štiglic. Prav ona naj bi, spomnimo, botrovala tudi usodi ministrice Šinkove: premier Golob naj bi jo namreč videl na čelu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, a se je ministrica Šinkova odločila drugače in predlagala sedanjo vršilko dolžnosti Vido Znoj. Da bi Štigličeva resnično prevzela kmetijski resor, je po naših informacijah manj verjetno, precej bolj verjetno je, da bo naposled končno le prevzela vodenje uprave za varno hrano. To po oceni naših sogovornikov, ki se ne želijo izpostavljati, za premierja Goloba ne bi bila politično modra odločitev. Na upravi namreč Štigličeva ne uživa nikakršnega zaupanja – pa tudi znotraj veterinarske stroke ne – zato ni izključeno, da jo bodo zaposleni na upravi na tak ali drugačen način poskušali bojkotirati. Nobena skrivnost ni, da Štigličevo podpirajo zaščitniki živali iz vrst nevladnih organizacij, ki pa jih, kot je znano, podpira premierjeva partnerica Tina Gaber.

Po naših informacijah je eden od možnih kandidatov za vodenje ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano generalni direktor Agencije za kmetijske trge Miran Mihelič. Na tem mestu ga vidijo predvsem drugi, osebno pa nad tem menda ni navdušen, a bo vodenje resorja prevzel, če se kaj kmalu ne pojavi drugi, primernejši kandidat. Ni nepomembno, da naj bi bil prav Mihelič izjemno vpliven znotraj Gibanja Svoboda, predvsem je njegov vpliv viden pri kadrovskih vprašanjih, nekateri naši sogovorniki mu pripisujejo tudi zasluge za (skorajšnji) odhod Irene Šinko, saj ni skrivnost, da nista bila na istem bregu. Navsezadnje je bila pravkar odstopljena ministrica Ajanović Hovnik pred nastopom ministrske funkcije zaposlena prav na agenciji za kmetijske trge. Mihelič je bil dvakrat državni sekretar na kmetijskem ministrstvu, nazadnje (le nekaj mesecev) pri ministru Jožetu Podgoršku, prej in potem pa je vodil agencijo za kmetijske trge.

Za prevzem resorja pa se medtem po naših informacijah kar sam ponuja Darij Krajčič, nekdanji poslanec LMŠ, še najbolj znan po aferi »ukradeni sendvič«. Krajčiča opisujejo kot izjemno ambicioznega, prav mu pride tudi dejstvo, da naj bi med vplivnimi posamezniki nekdanje LMŠ (danes del Svobode) užival podporo. Krajčič je trenutno državni sekretar na kmetijskem ministrstvu in po navedbah naših virov si v primeru neuspelega naskoka na vrh ministrstva prizadeva, da bi ostal vsaj na tem mestu. Naši sogovorniki med resnimi kandidati za prevzem ministrstva omenjajo še enega vplivnega posameznika iz krogov LMŠ, in sicer Stojana Tramteta. V času vlade Marjana Šarca je bil generalni sekretar vlade, v času, ko je bil predsednik države Danilo Türk, pa je bil kot generalni sekretar zaposlen v njegovem uradu.

Pestro zakulisno dogajanje

V dneh pred razpravo o razrešitvi v državnem zboru je precej burno tudi na širšem kmetijskem področju. Posamezniki iz krogov odhajajoče ministrice Šinkove naj bi po naših neuradnih informacijah lobirali pri kmetijskih organizacijah, da bi slednje še pred petkovo državnozborsko sejo izrazile javno podporo odhajajoči ministrici. Tudi v poslanski skupini ni enotnega stališča o njenem delu, malo verjetno pa je, da bi se vsa ta heterogena mnenja odrazila tudi pri glasovih največje poslanske skupine za njeno razrešitev.

Dnevnikova komentatorka in specialistka za kmetijstvo Tatjana Pihlar je ocenila, da je imela Irena Šinko dober izhodiščni položaj za ministrovanje (končala je srednjo kmetijsko šolo, diplomirala je iz živinoreje na ljubljanski biotehniški fakulteti, ima tudi diplomo iz prava, na upravni enoti Murska Sobota je delala na področju kmetijstva, osem let je vodila državni sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ...), a je naredila kmetijstvu daleč največ strokovne škode doslej. »Laže, ne zaupa nikomur, za seboj pušča popolno kadrovsko razsulo tako na ministrstvu (med drugim ima na mizi odstopno izjavo generalne direktorice direktorata za kmetijstvo Maše Žagar, ki ji je vlada petletni mandat podelila 22. decembra lani) kot na upravi za varno hrano, ne posluša nikogar, znanja za samostojno in pravilno odločanje na tako zahtevnem in obsežnem resorju pa sama nima dovolj. Kriči na vse in vsakogar, nihče ne zmore delati z njo. Obvladuje jo (kot že nekatere ministre pred njo) peščica pomursko-podravskih kmetov, ki mislijo le na lasten žep. V škodo stroke se je uklanjala Golobovim ukazom. V ta kontekst sodi tudi zakon o zaščiti živali. Šele prejšnji teden, ko je že bila na odstrelu, je v državnem zboru nedvoumno povedala, da zakona v nekaterih delih sploh ne bo mogoče izvajati in da ni zagotovljen denar za njegovo izvajanje. Zatajila je, da so na ministrstvu oziroma na upravi za varno hrano pripravili amandmaje k temu zakonu (na 11 straneh, med drugim so predlagali črtanje členov, ki se nanašajo na sporno vlogo društev za zaščito živali; uradno se bodo imenovali kvalificirani prijavitelji suma mučenja živali). Koalicija je te amandmaje skoraj v celoti zavrnila. Takrat bi morala Šinkova odstopiti in pokončno oditi, a je zamudila to priložnost. Nasprotno, zamolčala je, da so njene strokovne službe sploh pripravile amandmaje, s katerimi bi vsaj malo omilili ustavno sporen, nedorečen in v praksi neizvedljiv zakon o zaščiti živali. Tudi svet za veterinarstvo, ki je ministričin posvetovalni organ, je 10. julija na seji soglasno odločil, da ta zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, vendar je zamolčala in ignorirala tudi to,« je delo odhajajoče ministrice komentirala Pihlarjeva.