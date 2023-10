»Ne počutim se krivo za očitana kazniva dejanja. Naše poslovanje je neprofitno, vsi strokovni delavci skrbimo za zdravo okolje naših sodelavcev – invalidov. Ker je naše podjetje leta 2018 malo prehitro raslo, smo zaposlili in usposobili dodatne delavce, ki so skrbeli za naše lokacije. In seveda smo od njih pričakovali, da bodo odgovorni in strokovni. Leta 2019, v obdobju, na katero se nanašajo očitki, sem bila preobremenjena, saj sem sama skrbela za vodenje, razvoj, storitve in glavno komunikacijo z vsemi deležniki v družbi. Posledično se mi je razvila tudi avtoimunska bolezen. Dejansko sem izgorela in zato šla tudi na bolniško. Takrat smo zaradi tega racionalizirali poslovanje. In nekateri zaposleni so zato tudi izgubili zaposlitev,« je med zaslišanjem v preiskavi že pred dvema letoma pojasnjevala razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi dvema zaposlenima Tanja Čajavec, direktorica družbe Griffin, kjer usposabljajo in zaposlujejo invalide na zaščitenih delovnih mestih in so največji delodajalec gluhih in naglušnih v Sloveniji. Poslovne enote imajo v Celju, Mariboru, Ljubljani in Kranju. Da ni kriva, Čajavčeva vztraja še danes, svoj zagovor pa je na sodišču, pred sodnico Sašo Kovačič, še nekoliko dopolnila.

Zaposlenim očitala koriščenje bolniške odsotnosti

Tožilec Marko Borovnik Čajavčevi v obtožnici očita dve kaznivi dejanji šikaniranja. »S psihičnim nasiljem in neenakopravnim obravnavanjem je povzročila ponižanje in prestrašenost zaposlenih, ker je kot direktorica od januarja do junija 2019 Nataši Vrtovec Pojbič govorila, da je nesposobna, enako je govorila tudi drugim zaposlenim, in jo na sestanku 18. februarja 2019 v prisotnosti drugih tudi nadrla. Dejala ji je, da nima pojma in da je njena izobrazba nepomembna, prav tako je sodelavcu, ki naj bi jo učil skeniranja, dejala, da jo mora tega učiti izven delovnega časa in nad njo izvajati pritisk, da bo sama dala odpoved. Ko je videla, da s papirji dela v rokavicah, jo je spraševala, ali je to umazano delo in ali je umazan tudi denar, ki ga za svoje delo prejme, zaradi česar se je Vrtovec Pojbič počutila ponižano,« piše v obtožnici. In še, da naj bi šikanirala tudi drugo oškodovanko Nežo Gliha. »Njo je v času, ko je bila na bolniški, klicala in zahtevala od nje, da svoje delo opravi. Očitala ji je, kako si sploh lahko privošči bolniško, saj da ima doma še mamo in očeta, od nje pa je terjala tudi odgovor, koliko otrok še namerava imeti. Ko je želela koristiti star dopust, pa ji je dejala, da lahko koristi le novega, saj da je že tako neprestano na bolniški. V nadaljevanju je z njo komunicirala le še prek drugih in nič več neposredno,« je prebral obtožbo tožilec Borovnik. A je Tanja Čajavec vztrajala pri tem, da ni ničesar kriva.

»Že leta 2018 smo ugotovili, da smo nekoliko preveliki, zaradi česar nismo več sposobni kvalitetno upravljati zaposlenih. Konec leta 2019 smo zato predlagali spremembe in vsem strokovnim sodelavcem predstavili predloge za racionalizacijo,« je še dejala med svojim zagovorom. Na vprašanje tožilca, čemu potem skupna prijava kar osmih zaposlenih zoper njo, je Tanja Čajavec, ki jo zagovarja odvetnik Boštjan Penko, dejala, da je Franc Pojbič, ki je bil v tistem času odgovoren za kakovost, procese in varstvo pri delu, vplival na nekatere sodelavce in jih spodbudil k temu, da so vložili prijavo zoper njo. Tožilca je zanimalo, kakšen je bil razlog za Pojbičevo ravnanje. »Bil je užaljen, ker v času moje bolniške odsotnosti ni prevzel vodenja podjetja, česar si je želel, ker naj se jaz s tem ne bi strinjala. Sicer se tega pogovora ne spomnim, a mi je sam rekel, da je bil to razlog,« je dejala Čajavčeva. Obe oškodovanki bodo zaslišali na naslednjem naroku novembra.