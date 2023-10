V skupini A je imel Bayern veliko težav na Danskem. Kljub izraziti premoči so gostje v prvem delu ostali brez gola, potem pa so domači v 56. minuti povedli z zadetkom Lukasa Leragerja. Za Nemce je izenačil Jamal Musiala, za pričakovane tri točke pa je nato le zadel rezervist Mathys Tel v 83. minuti.

Na tekmi med Manchester Unitedom in Galatasarayem je domača ekipa z dvema zadetkoma Rasmusa Hoejlunda dvakrat vodila, a so se Turki obakrat vrnili. Imeli pa so še priložnost za vodstvo, po hudi napaki vratarja Andreja Onanaja je Casemiro zaradi prekrška v kazenskem prostoru dobil drugi rumeni karton, Mauro Icardi pa je nato zastreljal enajstmetrovko. A se je oddolžil že nekaj minut zatem, ko je iz igre zadel v polno. Z igralcem manj rdeči vragi niso zmogli priti do izenačenja in so tako po dveh tekmah še brez točke na zadnjem mestu.

PSV Eindhoven je izgubljal s Sevillo, drugi gol za Špance je v 87. minuti dosegel Youssef En Nesyri, a je v sodnikovem dodatku točko zagotovil Jordan Teze. Arsenal pa je sicer povedel v Lensu, a je na koncu domača ekipa slavila z 2:1, odločilni gol je dosegel Elye Wahi.

V skupini C je berlinski Union vodil ob polčasu z 2:1, a je Braga v nadaljevanju po preobratu odnesla vse točke, zmagoviti zadetek je dosegel Castro v sodnikovem dodatku.

V osrednjem obračunu torkovega večera pa je Napoli gostil Real Madrid. Leo Ostigard je povedel Italijane v vodstvo, izenačil je Vinicius Junior, za vodstvo gostov pa poskrbel Jude Bellingham. V nadaljevanju je z bele točke za izenačenje poskrbel Piotr Zielnski. A v 78. minuti je Alex Meret zatresel lastno mrežo in tako Realu omogočil zmago.

V skupini D je Salzburg na domačem terenu klonil proti Realu Sociedadu z 0:2, Inter pa je premagal Benfico z 1:0.

V sredo se bo krog končal s tekmami v skupinah E do H. V skupini E bo Atletico Jana Oblaka gostil Feyenoord, Celtic pa Lazio. V skupini F sta para Borussia Dortmund - AC Milan in Newcastle - PSG, v skupini G bo »slovenski« Leipzig s Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom gostil aktualne prvake tega tekmovanja Manchester City, drugi par skupine je Crvena zvezda - Young Boys Bern. V skupini H pa se bodo pomerili Antwerpen in Šahtar Doneck ter Porto in Barcelona.