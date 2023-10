Nihče ni dobrodošel

Zima 2016. Gornja Radgona. Čez mrežo me je vprašal, kdaj jih bodo odpeljali. Odgovoril sem mu, da slovenski policisti pravijo, da se bo avstrijska meja kmalu odprla. Na roki je imel dragoceno uro, po poklicu je bil veterinar, povedal mi je, da se je že v Siriji začel učiti nemškega jezika. Mama je bila muslimanka, oče pa pravoslavec in aktiven član sirske komunistične stranke. Čutil je potrebo, da poudari, da je prav zato ateist. Bili smo sredi begunskega vala. Balkanska pot je bila odprta. Po njej so v Nemčijo korakali Sirci. Bežali so iz vojnih grozot; z njimi so bili tudi Iračani, Afganistanci in drugi. Tja jih je povabila kanclerka Angela Merkel, ki je na začetku sirske vojne izjavila, da so v Nemčiji vsi dobrodošli. Za nekatere dragocena humanitarna gesta, za druge prefinjena računica.