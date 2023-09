Z današnjo tekmo med Splitom in Studentskim centrom se začenja 22. sezona košarkarske lige ABA. Lahko bi tudi rekli, da gre že za 23., a ene vmes niso dokončali zaradi izbruha pandemije covida-19. Čeprav vsako leto košarkarski strokovnjaki ugotavljajo, da je tekmovanje najkakovostnejše v njegovi zgodovini, pa lahko to pot to trdimo z gotovostjo. Aktualni prvak Partizan in njegov večni tekmec Crvena zvezda sta namreč v sestavo ekip vložila ogromne količine denarja z odkritim namenom, da se prebijeta na zaključni turnir evrolige. V evropskih tekmovanjih bodo nastopili še Cedevita Olimpija, Budućnost (obe v evropskem pokalu) in Igokea (Fibina liga prvakov). Slovenija bo imela to pot dva predstavnika. Ob Ljubljančanih še Krko, ki se je z osvojitvijo 2. lige ABA ekspresno vrnila med jadransko elito. Slovenski pridih bosta imela še Studentski centar, ki ga vodi Andrej Žakelj, in Zadar, kjer bo igral Petar Vujačić. Prvič se bo na prostorih nekdanje Jugoslavije preizkusil tudi naturalizirani Slovenec Mike Tobey (Crvena zvezda).

Slovenska predstavnika s težkima razporedoma

Čeprav je Cedevita Olimpija začela novo obdobje z novim trenerjem Simonejem Pianigianijem, zaradi manjšega proračuna pa posegla po manj izkušenih košarkarjih, v zmajevem gnezdu še naprej ciljajo na uvrstitev v polfinale lige ABA, več pa realno zaradi premoči Partizana in Crvene zvezde ni mogoče. Novinci v moštvu so Amadou Sow, Aleksander Šaškov, Gregor Glas, Jaka Blažič, Sean Armand, Shawn Jones, Justin Cobbs, Nikola Radičević, Jaka Klobučar in D.J. Stewart. Slednji je prišel kot menjava za Justusa Hollatza, ki ga je Olimpija posodila evroligašu Anadoluju Efesu. »V tem trenutku nismo pripravljeni na preizkuse, ki nas čakajo. Za to obstajajo objektivni razlogi. Imeli smo veliko poškodb, odsotnosti zaradi svetovnega prvenstva, ob tem smo morali zamenjati igralca, ki smo ga ravno kupili. Čaka nas težko obdobje, saj imamo zahteven razpored. Že Mega bo za nas velik zalogaj, kar se je pokazalo že na superpokalu. Ekipa je skupaj od začetka priprav in je morda v tem trenutku v najboljši pripravljenosti. Igrajo moštveno in z izdelano identiteto. V letošnji sezoni pa imajo še dva do tri izjemno kakovostne posameznike. Izpostavil bi Nikolo Topića, ki bo kmalu velika zvezda evropske košarke. Nato nas nemudoma čaka gostovanje v Beogradu pri Crveni zvezdi. Vem, kako kakovostna je liga ABA. V zadnjih 30 letih sem igral praktično proti vsem ekipam v ligi. Zavedam se, da so igralci kakovostni, kot tudi trenerji. Tudi to me je tudi motiviralo, da sem prišel k Olimpiji,« je razpredal trener Cedevite Olimpije Simone Panigiani.

Pri novomeški Krki si to pot želijo mirne sezone. Verjamejo, da ne bodo do zadnjega trepetali za obstanek ali znova izpadli v 2. ligo ABA. Trener Gašper Okorn je prepričan, da je to izvedljivo. Od lanske ekipe je zadržal slovensko jedro, ki mu je dodal Nika Bačvića, Jairusa Hamiltona, Isaiaha Cousinsa, Zeno Edosomwana in nazadnje še v lanski sezoni člana Cedevite Olimpije Marka Radovanovića. Krka bo sezono v ligi ABA odprla z gostovanjem pri FMP. Beograjčani so po oceni Okorna, ki jo je za Dnevnik podal v intervjuju pred kratkim, moštvo, proti kateremu lahko računajo na presenečenje. »Partizan in Crvena zvezda sta svet zase in nedosegljiva za ostale ekipe. Za njima so Budućnost, Olimpija in Igokea. Igokea je sestavila ekipo za uvrstitev med prve štiri, tudi finančni vložek je bil temu primeren. To je prva peterica, za katero pridejo FMP, Studentski centar in Zadar, ki imajo zanimive ekipe. So pa to že nasprotniki, proti katerim lahko računamo na presenečenje. Med Mego, Splitom, Cibono, Mornarjem, Krko in Borcem večjih razlik ni. Optimističen sem, da imamo lahko dobro in mirno sezono. Razpored tekem je takšen, da imamo na začetku težje nasprotnike. To bo treba zdržati, potem pa hrabro nadaljevati.«

Cibona znova v težavah

Vse drugo, kot veliko finale med Partizanom in Crveno zvezdo, bo tudi v letošnji sezoni prvovrstno presenečenje. Partizan, ki je v lanskem finalu s 3:2 odpravil Zvezdo in v četrtfinalu evrolige proti Realu Madridu za las ostal brez zaključnega turnirja četverice, je zadržal večino moštva na čelu z izjemnim Kevinom Punterjem. Odšli so Mathias Lessort, Ioannis Papapetrou in Dante Exum, prišli pa Ognjen Jaramaz, Mateusz Ponitka, PJ Dozier in Frank Kaminsky. Trener Željko Obradović je medtem sporočil, da vodstvo kluba še vedno gleda za novimi okrepitvami. Strateg Crvene zvezde Duško Ivanović je bolj prevetril moštvo. Odšlo je kar enajst igralcev, novinci pa so Dejan Davidovac, Marko Simonović, Miloš Teodosić, Adam Hanga, Mike Tobey, Joel Bolomboy, Rokas Giedraitis, Shabazz Napier, Yago dos Santos in Nemanja Bjelica.

Za mesto med najboljšo četverico bo Olimpija bržkone bila bitko z Budućnostjo in Igokeo, vse bolj pa na nitki visi prihodnost Cibone. Ker je imel klub 120 zaporednih dni blokiran račun, je to avtomatsko pomenilo, da je 21. septembra odšel v stečaj. Vodilni so na to čakali, zdaj pa imajo od omenjenega datuma 45 dni časa za preoblikovanje kluba v športno delniško družbo, za kar bodo potrebovali pomoč državnih institucij. Če jim bodo prisluhnile, bo Cibona rešena, v nasprotnem primeru bo to pomenilo konec košarkarske institucije. Tega si najmanj želijo v vodstvu lige ABA, sajje podobno zgodbo pred kratkim doživelo s Primorsko, ki je ugasnila sredi sezone in s tem pod vprašaj postavila regularnost tekmovanja. Novo vodstvo Cibone je sicer dolgove v zadnjem obdobju znižalo na pet milijonov evrov, upajo pa, da bodo še naprej imeli možnost s postavljanjem nekdanjega evropskega velika na noge.

Liga ABA, 1. krog: Split – S. centar sinoči, danes ob 18. uri: Olimpija – Mega, ob 18.30: Budućnost – Zadar, ob 20. uri: Igokea – C. zvezda, nedelja ob 18. uri: Borac – Cibona, ponedeljek ob 17. uri: FMP – Krka, ob 19. uri: Partizan – Mornar.