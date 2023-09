Gorenjski kriminalisti vodijo predkazenski postopek zoper osumljeno osebo zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Zoper osumljeno osebo so v fazi kriminalistične preiskave odredili pridržanje ter jo privedli na pristojno okrožno sodišče, kjer je preiskovalni sodnik zoper njo odredil prepoved približevanja.

Kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka, saj se zbirajo obvestila tudi o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, zato vam več informacij ne moremo posredovati. V primerih, kjer so vključeni otroci, je treba izhajati iz zaščite koristi otrok in njihove zasebnosti in integritete. Objava kakršnihkoli podatkov o otrocih, ki so udeleženi v uradnih postopkih, predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po 287. členu kazenskega zakonika.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije so usposobljeni za preiskavo tovrstnih kaznivih dejanj. Stremijo k temu, da so razgovori opravljeni strokovno in hkrati subtilno ter s posebnim odnosom do žrtev, s ciljem preprečevanja sekundarne viktimizacije žrtev. V nadaljevanju zberejo vsa obvestila in dokaze ter o tem obveščajo pristojno državno tožilstvo.

V skladu z varstvom osebnih podatkov vam pojasnjujemo, da nihče od zaposlenih na PU Kranj, ki je v sorodu z osumljeno osebo, ne vodi kriminalistične preiskave in v njej ne sodeluje.

K članku, objavljenem v časopisu Dnevnik 27. 9. 2023 z naslovom »Policija jih ni obiskala«, pojasnjujemo, da policija zbira obvestila od oseb, ki bi lahko dale koristne podatke za uspešno opravljanje policijskih nalog v skladu z zakonodajo. Te osebe so primarno oškodovanci in priče kaznivih dejanj. V nadaljevanju pa tudi vsakdo, ki bi lahko dal kakršnokoli obvestilo, koristno za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Kriminalistična preiskava zoper osumljeno osebo še vedno intenzivno poteka, zato kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov o morebitnih novih kaznivih dejanjih.

Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi, Policija, Policijska uprava Kranj