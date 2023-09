Potem ko je Baku minuli teden izvedel vojaško operacijo in prevzel nadzor v Gorskem Karabahu, so armenske oblasti v Erevanu večkrat posvarile pred možnostjo etničnega čiščenja v regiji. Od tedaj je iz Gorskega Karabaha v Armenijo prebegnilo okoli 85.000 ljudi oziroma 70 odstotkov tamkajšnje populacije.

Pred azerbajdžansko vojaško operacijo je namreč v tej regiji živelo okoli 130.000 ljudi, med njimi 120.000 Armencev. Številni prebežniki so sedaj nastanjeni v zasilnih namestitvah, nekateri pa so si nastanitev našli sami. Armenske oblasti so sicer obljubile, da bodo poskrbele za vse.

Azerbajdžanske oblasti so Armence iz Gorskega Karabaha v četrtek ponovno pozvale, naj regije ne zapuščajo. »Armence pozivamo, naj ne zapustijo svojih domov in postanejo del večetnične azerbajdžanske družbe«, je sporočilo azerbajdžansko zunanje ministrstvo.

Ob tem je zavrnilo navedbe armenskega premierja Nikola Pašinjana, da gre za prisilne migracije. Pašinjan je namreč azerbajdžansko stran večkrat obtožil etničnega čiščenja v Gorskem Karabahu. »Analiza razmer kaže, da v prihodnjih dneh v Gorskem Karabahu ne bo več nobenega Armenca,« je opozoril v četrtek.