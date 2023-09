Nov sporazum bo zamenjal obstoječega iz leta 1994. »Skupaj vidno prispevamo k zavezniškemu odvračanju in obrambi, izboljšujemo pa tudi pripravljenost in povezljivost naših oboroženih sil ter izkazujemo regionalno razsežnost sodelovanja,« je dejal Šarec. Sodelovanje med državama v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP) v Latviji pa označil za zgodbo o uspehu.

Ob tem je z gostiteljico obiskal prostore Balkanskih namenskih zdravstvenih sil (BMTF) in izpostavil napredek v okviru Evropskega mirovnega instrumenta (EPF), so sporočili z MORS.

Severna Makedonija je bila namreč pobudnica enega od ukrepov za izgradnjo zmogljivosti zdravstvenih sil, Slovenija pa je prek EPF zagotovila šest milijonov evrov za nabavo opreme za BMTF, kot so zdravstvene aparature, oprema za premične bolnišnice in vozila.

S Petrovsko sta spregovorila tudi o vzpostavitvi regijskega logističnega centra za vzdrževanje vozil JLTV 4x4, ki bo v Sloveniji. Po besedah Šarca bo pogodba med proizvajalcem in izvajalcem sklenjena kmalu, s tem pa se bodo ustvarili pogoji za vzdrževanje, dobavo rezervnih delov in usposabljanje omenjenih vozil v vseh treh državah, kjer se ta uporabljajo - v Severni Makedoniji, Črni gori in Sloveniji.

»Danes smo izrazili tudi pobudo za skupna usposabljanja in razvoj simulacijsko-trenažnih centrov za uporabnike vozil JLTV 4x4, ki bi bili medsebojno povezani in bi omogočali skupna usposabljanja na daljavo,« je na novinarski konferenci še dejal Šarec, ki se je ob priložnosti Petrovski tudi zahvalil za pomoč Severne Makedonije Sloveniji po avgustovskih uničujočih poplavah.