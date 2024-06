Po poročanju avstrijskih medijev se je zaradi obilnega deževja v minulih dneh in zelo namočene zemljine v gozdu v bližini kraja Siegensdorf sprožil zemeljski plaz. Plaz se je sprožil ravno v trenutku, ko je bila na sprehodu mama z dvema otrokoma in dvema njunima prijateljema.

Plaz je zasul dva otroka, enega so rešili, petletnika pa jim ni uspelo pravočasno rešiti, preostala dva otroka pa sta ostala nepoškodovana. Dečka, ki so ga rešili izpod plazu, so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

V obsežni reševalni akciji je sodelovalo več kot 100 gasilcev, več reševalnih helikopterjev in policijski pes.

Zaradi obilnega deževja se je na tem območju v preteklih dneh zabeležili več kot 100 zemeljskih plazov.