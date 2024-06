Na velikih nogometnih tekmovanjih čast, da odigra prvo tekmo, vedno pripade tudi gostiteljici in na letošnjem evropskem prvenstvu ne bo nič drugače. Jutri ob 21. uri bodo tako vse oči uprte v München, kjer si bosta na razprodanem stadionu pred 66.026 gledalci nasproti stali izbrani vrsti Nemčije in Škotske. Do finala, ki bo 14. julija, bo Evropa dihala enotno, nogomet pa bo postal edini dogodek, za katerega bo vredno živeti. Deset stadionov, na katerih bodo skupno odigrali 51 tekem, bo privabilo množice Evropejcev, ki si bodo tekme ogledali v živo, še veliko več jih bo za svojo državo stiskalo pesti pred televizijskimi sprejemniki.

Zgodba o Nemčiji kot gostiteljici prvenstva se je začela 27. septembra 2018, ko je na sedežu Uefe v Nyonu v Švici izmed 17 glasov za izbiro prvenstva 2024 kar 12 glasov pripadlo prav Nemčiji. Najverjetneje tudi zato, ker se je prej že trikrat izkazala kot gostiteljica svetovnega (1974 in 2006) in evropskega prvenstva (1988), pri čemer je zanimivo, da se je njihova reprezentanca pred domačimi navijači vedno uvrstila med najboljše tri. Bo tako tudi v četrto?

Stavničarji na prvo mesto postavili Anglijo

Nemčija premore infrastrukturo kot redkokatera druga evropska država, vsi stadioni so sodobni, z zmogljivostjo od 46.000 do 70.000 gledalcev. Organizatorji pričakujejo razprodane stadione, na katerih bo navijalo 2,7 milijona ljudi, vsako mesto, ki bo gostilo tekme – na seznamu so Berlin, München, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln in Leipzig –, bo imelo navijaške cone, v katerih bo skupno prostora za 12 milijonov nogometnih navdušencev. In prav vsak od njih je prepričan, da bo zmagala njegova izbrana vrsta. »Želimo priti do konca, za to imamo potencial, toda razmišljati o finalu bi bilo prenagljeno,« pravi selektor Francije Didier Deschamps. Podobno meni nemški selektor Julian Nagelsmann: »Občutek imam, da lahko osvojimo naslov prvaka. V veliko primerih se je moja intuicija izkazala kot dobra.« Enako mnenje imajo tudi stavničarji. Na prvem mestu je sicer Anglija, za vloženih 10 evrov bi jih v primeru stave dobili 40. Blizu so tudi Francozi (za 10 jih prejmete 44) in Nemci (kvota 1:6,5). Naši južni bratje Hrvati so na stavnicah na 10. mestu (1:44), Slovenija pa je pri repu na 21. mestu, s stavo na varovance Matjaža Keka boste v primeru zmagoslavja zaslužili 200-kratni znesek. Za nami so le Albanija, Gruzija in Slovaška.

Odlični branilec Hummels brez podpore selektorja

Vsako evropsko prvenstvo piše posebne zgodbe in tudi tokratno ne bo izjema. Na zelenico bo namreč pritekel tudi Danec Christian Eriksen, ki je na tekmi zadnjega EP s Finsko doživel srčni zastoj. Danes je zdrav, vgradili so mu srčni spodbujevalnik, 32-letni zvezni igralec pa je tudi uradno del moštva, na katero stavi selektor Kasper Hjulmand. »Izbrati 26 nogometašev je bila zahtevna naloga, nastopiti na evropskem prvenstvu so za večino otroške sanje in težko je nekoga razočarati. Sem pa zelo zadovoljen z moštvom,« je dejal selektor. Ne pozabimo, Danci so v skupini skupaj s Slovenijo, Anglijo in Srbijo.

Sicer na prvenstvu ne bo kar nekaj vrhunskih nogometašev, ki niso dobili podpore selektorja. Med njimi je tudi Nemec Mats Hummels, eden najboljših evropskih branilcev, ki je imel za sabo odlično sezono v dresu Borussie iz Dortmunda, s katero se je uvrstil v finale lige prvakov, kar pa ni bilo dovolj, da bi ga vpoklical selektor Nagelsmann. »Imam grenak priokus, saj se zavedam, da sodim med najboljše branilce v Nemčiji. To si upam povedati na glas,« je bil razočaran Hummels, ko je izvedel za odločitev selektorja. Tekme ne bosta v živo spremljala niti angleška nogometaša Jack Grealish in Marcus Rashford, ki sta bila v preteklosti stalna člana izbrane vrste. »Bil sem žalosten, ko sem jima sporočil novico,« je dejal selektor Gareth Southgate. Med največje zvezdnike, ki ne bodo nastopili zgolj zato, ker se na EP ni uvrstila njihova reprezentanca, pa sodi Norvežan Erling Haaland, ki je v kvalifikacijah zabil šest golov.

*** 51 tekem bo na sporedu evropskega prvenstva med 14. junijem in 14. julijem. 1:4​ vam prinese stava na zmagoslavje Anglije, ki kotira najvišje. Če boste stavili na Slovenijo, je kvota 1:200.