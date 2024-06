»Letos praznujemo 40-letnico gibanja LGBTIQ+. Zato z geslom Pogled nazaj, korak naprej pomislimo na vse trenutne uspehe in se vprašajmo o svoji viziji za prihodnost. Veliko je namreč še neurejenih področij,« je pojasnila Simona Muršec iz društva Parada ponosa. Na istoimenskem festivalu se bodo obiskovalci lahko udeležili raznovrstnih razstav, delavnic, razprav, seminarjev, gledaliških predstav in koncerta na prostem AKA Neomi. Spoznali bodo delovanje, življenje in kulturno-umetniško ustvarjanje skupnosti LGBTIQ+, se družili in razmislili o problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo pripadniki skupnosti. Tudi letos bo imela Mestna hiša do konca festivala izobešeno mavrično zastavo.

Osrednji dogodek festivala bo parada, ki se bo 15. junija ob 10. uri na Kongresnem trgu začela s tako imenovanim paradnim mestom. Predstavile se bodo pobude ustanov LGBTIQ+, Mestne občine Ljubljana in drugih nevladnih organizacij. Dan bo doživel vrhunec s sprevodom. Ob 17. uri se bodo protestniki zbrali v AKC Metelkova mesto in se ob 18. uri odpravili na Kongresni trg, kjer bodo govori. Gre za tradicionalni protest skupnosti ​ LGBTIQ+ v znamenju zahtev po vidnosti, enakopravnosti, spoštovanju in z namenom praznovanja. Od 19. ure dalje bo na odru festivala Junij sledil politično-kulturni program.

Povečanje varnostnih ukrepov

»Skupnost LGBTIQ+ pridobiva vse več podpore in udeležencev na celotnem festivalu, ne zgolj na sprevodu. Kljub temu je družbeno ozračje iz leta v leto hujše in nastaja vse večja napetost,« je povedala Murščeva in kot dokaz navedla lanskoletno parado, ko je prišlo do organiziranega nasilja. »Negativni odzivi Parado ponosa spremljajo že od samega začetka leta 2001, najpogosteje je šlo za grožnje prek spleta. Lani so bili udeleženci deležni neposrednega nasilja, vanje so metali jajca, jim kradli in uničevali simbole LGBTIQ+,« je še dodala.

»Tri leta zapored hodim na Parado ponosa in lanskoletni izgredi so me presenetili, saj so bili prvič tako množični. Ker so podmladki desnih strank vedno bolj v medijski luči, se bojim, da bi letos prišli še bolj organizirani in v večjem številu,« je povedala pripadnica skupnosti ​LGBTIQ+ Jera Kočevar, ki se zaradi napadov sprašuje, ali bi se festivala sploh udeležila.

Murščeva je opozorila, da je med samo parado najmanj težav, saj napadajo predvsem posameznike, ko se ti z dogodkov vračajo domov ali se zadržujejo v okolici uradnih prizorišč. Na spletu so se že pojavile grožnje in spodbujanje k združenju in napadu v organiziranih skupinah. Zato bodo poleg varovanja sprevoda v sodelovanju s policijo organizirali še varne točke, kjer bosta dve usposobljeni osebi žrtvam zagotavljali podporo. Prva bo na paradnem mestu med 10. in 16. uro, druga na Kongresnem trgu med 19. in 23. uro in zadnja na Metelkovi med nočnim dogajanjem. Poleg tega bo na terenu policijska mobilna enota, možna pa bo tudi anonimna spletna prijava v primeru napada.