Da boste oddih preživeli čim prijetneje in varneje, v policiji svetujejo, da še pred odhodom poskrbite za osnovne varnostne ukrepe. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi in zavarovanjem svoje lastnine lahko storilcem odvzamete priložnost za kazniva dejanja in se izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja in hiše. Priložnost dela tatu in vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, pri kateri bo za kaznivo dejanje najmanj ovir, tveganje za odkritje pa najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na dopustu, ali ki je očitno brez varovanja, je bolj verjetno tarča vloma. Preverite, kaj lahko storite, da vlomilcem, ki so si za tarčo izbrali prav vaš dom, nalogo otežite.

Naj ne bo očitno, da ste odsotni

Na vrhu seznama zaščitnih ukrepov je, naj bo vaš dom med vašo odsotnostjo tak kot vsak dan. Najpogostejša tarča vlomilcev so namreč tiste hiše in stanovanja, kjer je očitno, da so stanovalci več dni odsotni. Takrat imajo dovolj časa za pripravo in izvedbo vloma ter brisanje sledi. Poskrbite torej, da bo vaš dom deloval, kot da ste doma. Ne spuščajte rolet in ne umikajte rož z okenskih polic, stoli na terasi pa naj bodo postavljeni, kot da ste ravno spili kavo. Če imate svetilko z možnostjo nastavitve časa prižiga, jo nastavite, da sveti v času, ko se zunaj stemni. Enak učinek lahko dosežete s časovno vtičnico ali časovno uro. Če uporabljate naprave za pametni dom, lahko prižig luči ali celo klimatske naprave upravljate na daljavo.

Prosite družinske člane, sosede ali prijatelje, ki jim zaupate, da med vašo odsotnostjo poskrbijo, da je vaš dom videti manj osamljen. Prosite jih, da občasno izpraznijo poštni nabiralnik, dvignejo ali spustijo rolete, prižgejo luč v eni izmed sob, zalijejo rože ali vrt, na vašem dvorišču parkirajo avto, se sprehodijo okoli hiše in podobno. Za vlomilce so posebej vabljivi odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedostopnih oken), vrtnarsko orodje in drugi predmeti, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi. Ob tem običajno nastane višja škoda na oknih, vratih ali fasadi kot zaradi odtujenih predmetov. Odvrnite vlomilce z namestitvijo naprav, kot so senzorji prižiganja luči v okolici hiše, varnostne kamere in alarmne naprave.

Zaščita oken in vrat

Ne odpeljite se na dopust, dokler ne preverite, ali ste zaklenili vrata in dobro zaprli vsa okna. Tudi le malo priprto okno bo vlomilcu olajšalo vstop, vas pa bo stalo vrednih predmetov, ki ste jih pustili doma. Če imate starejša okna in vrata, razmislite o dodatni zaščiti. Na okna v pritličnih delih stanovanj in stanovanjskih hiš lahko namestite protivlomne folije, na starejših vhodnih vratih pa dodajte varnostni ščit za zaščito cilindrične ključavnice pred morebitnim vlomom s kleščami. Ključev ne puščajte na skritih mestih. Vlomilci poznajo vse trike in nobeno skrivno mesto ni dovolj varno, da ga ne bi preverili. Če ste se s sosedi ali prijatelji dogovorili, da bodo v času vaše odsotnosti obiskali stanovanje oziroma hišo, jim ključe predajte osebno in jih ne puščajte v bližini doma.

V današnjem času se o počitnicah ali potovanjih radi pohvalimo na družbenih omrežjih. Za nepridiprave so v zadnjih letih prav ta odličen vir informacij. S fotografijo sanjske plaže se pohvalite le najbližjim prijateljem in sorodnikom. Na družbenih omrežjih oblikujte skupino bližnjih prijateljev, s katerimi boste delili posnetke, ki tako ne bodo dostopni vsem. Za dodatno varnost na Facebooku ne potrjujte svoje trenutne lokacije, saj jo lahko deli z vsemi Facebook prijatelji. Preverite svoj profil in odstranite morebitne zasebne podatke o kraju bivanja. Tudi v nastavitvah zasebnosti na telefonu onemogočite prepoznavanje lokacije. Številne aplikacije namreč prepoznajo, kje ste in lahko ob vaši objavi na družbenih omrežjih lokacijo tudi delijo.

Popišite vrednejše predmete

Najpogostejši plen vlomilcev sta nakit in denar, zato je najbolje, da za tovrstne dragocenosti med dopustom najamete sef v eni izmed bank. Tja lahko pospravite tudi vrednejše elektronske naprave. Sef v lastnem domu se vam bo obrestoval, če ste pogosto odsotni. A pazite, da zanj izberete manj izpostavljeno mesto. V primeru kraje bo policiji v veliko pomoč, če jim boste lahko ponudili več kot le seznam predmetov, ki jih pogrešate. Predvsem vrednejšim predmetom, kot so nakit, umetniška dela, elektronske naprave, kolesa in drugo, namenite več pozornosti. Za lažje prepoznavanje in iskanje fotografirajte predmete, zabeležite serijske številke, ob nakupu shranite račun, označite predmete s svojim imenom in kontaktnimi podatki.

Takoj, ko odkrijete, da so v vaš dom vlomili, obvestite policijo. Do njenega prihoda ne hodite po prostorih in ne premikajte predmetov. Poskusite se čim manj stvari ali površin dotikati, saj lahko s tem uničite sledi, ki bi omogočile nadaljnjo preiskavo. Policiji navedite vse odtujene predmete in predložite račune in fotografije, če jih imate. Če imate sklenjeno zavarovanje, ki vključuje kritje škode ob vlomni tatvini, obvestite tudi zavarovalnico. Po prejemu prijave bo opravila ogled, če bo glede na obseg škode potreben. Škodo na stavbi, ki je nastala ob vlomu, bo zavarovalnica hitro obravnavala in obračunala, za škodo odtujenih predmetov pa je treba počakati na dokumentacijo policije in tožilstva.