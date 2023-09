Pedagogi za vključujoče okolje in več spoštovanja učiteljev

Delovna skupina, ki pripravlja nacionalni program vzgoje in izobraževanja do leta 2033, je pripravila izhodišča za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja. Pedagoški strokovnjaki so pozornost med drugim namenili duševnemu zdravju. Dijaki od države pričakujejo vlaganje sredstev v izobraževanje.