V Bohinju ukinjajo brezplačne avtobusne prevoze

Občina Bohinj si že vrsto let prizadeva zmanjšati število vozil na območju Bohinjskega jezera. Leta 2018 so uvedli brezplačne avtobusne prevoze iz oddaljenih parkirišč, na zadnji seji občinskega sveta pa so sklenili, da prevozi ne bodo več brezplačni.