Nepreslišano: Dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra (Ric)

V strokovnih in znanstvenih prispevkih, v nastopih in tudi v medijih sem večkrat poročal, da višina vsake šolske ocene nujno ne odraža nivoja znanja, ki ga dosega učenec, dijak, študent. Inflacijo spričeval, certifikatov in diplom smo v Sloveniji povzročili z množičnimi prehodi na višje stopnje šolanja. V preteklosti je bilo na določeno stopnjo izobraževanja, v določen program vključenih malo udeležencev in so se morali za izbor kvalificirati, sedaj pa je teh več tudi dvakrat, trikrat … petkrat več in se kandidate sprejema brez omejitev. Brez posebnih znanstvenih študij je zelo verjetno, da bo povprečno znanje v novih programih nižje. Kritičen sem (bil), da »kvantiteta« prevlada nad »kvaliteto«. Po načelu, da je vsaka veriga tako močna, kot je močan najšibkejši člen v verigi, že mnoga leta opozarjam predvsem na nižanje standardov za tiste, ki komaj, pa vendarle uspešno opravijo program, dobijo pozitivno oceno.