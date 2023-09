Ministrstvo je še sporočilo, da gre za protiteroristično operacijo lokalnega značaja za vzpostavitev ustavnega reda v Gorskem Karabahu. Z njo naj bi dosegli umik armenske vojske iz regije, kot določa sporazum o prekinitvi ognja v Gorskem Karabahu iz leta 2020.

Popoln umik armenskih sil iz Gorskega Karabaha in razpustitev separatističnega režima v regiji je po navedbah ministrstva edini način za dosego miru in stabilnosti v regiji.

Azerbajdžansko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da obstreljujejo le vojaške cilje. Kot so dodali, v okviru operacije uporabljajo zelo natančno orožje na frontni črti in v notranjosti.

Sporočili so še, da armenski separatisti v Gorskem Karabahu sistematično obstreljujejo azerbajdžanske položaje ter nenehno podstavljajo mine na azerbajdžanskem ozemlju. Armeniji pa so očitali kopičenje vojske.

Po navedbah obrabnega ministrstva v Bakuju je Azerbajdžan po začetku operacije vzpostavil humanitarne koridorje za evakuacijo prebivalstva z ogroženega območja.

Azerbajdžan je tudi poudaril, da je večkrat opozoril na kršitve prekinitve ognja, ki je ob posredovanju Rusije leta 2020 končala vojno med sosedama, in jih označil za resen vir ogrožanja miru in stabilnosti v regiji.

Sedanje vodstvo Gorskega Karabaha je obtožbe Bakuja zavrnilo. Obrambne sile so spoštovale prekinitev ognja, je v sporočilu za javnost zapisalo tamkajšnje obrambno ministrstvo. Obtožbe o kršitvi premirja pa so označili za lažne.

Armenija sicer zanika, da bi imela v Gorskem Karabahu svojo vojsko, kar je obrambno ministrstvo v Erevanu poudarilo tudi danes.

Armenija Azerbajdžanu očita načrte etničnega čiščenja

Armenija je Azerbajdžanu danes tudi očitala, da skuša v Gorskem Karabahu izvesti etnično čiščenje. »19. septembra je Azerbajdžan sprožil še eno obsežno agresijo proti prebivalcem Gorskega Karabaha, da bi dokončal svojo politiko etničnega čiščenja,« je sporočilo armensko zunanje ministrstvo.

Za zaustavitev azerbajdžanske operacije so po navedbah Erevana odgovorne ruske mirovne sile v Gorskem Karabahu. Armensko zunanje ministrstvo se je ob tem sklicevalo na sporazum o prekinitvi ognja iz leta 2020.

Armenija je ob tem Varnostni svet ZN in Rusijo pozvala k ukrepanju za prekinitev azerbajdžanske operacije. Amrmenski premier Nikol Pašinjan pa je zaradi zaostrovanja razmer sklical izredno sejo sveta za nacionalno varnost.

Rusija je danes pozvala Azerbajdžan in Armenijo, naj končata prelivanje krvi in nadaljujeta mirovne pogovore. Kot je poudarila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova, so vsi koraki za mirno rešitev konflikta opredeljeni v sporazumih, ki sta jih strani ob posredovanju Moskve sklenili med letoma 2020 in 2022.

Zavrnila je tudi navedbe v medijih, da je bila Rusija o azerbajdžanski operaciji obveščena precej pred njenim začetkom. Poudarila je, da je bil ruski kontingent informacije o tem dobil nekaj minut pred začetkom operacije, poroča AFP.

Azerbajdžan je operacijo v Gorskem Karabahu začel po več mesecih napetosti z Armenijo. Državi sta že več desetletij v sporu zaradi Gorskega Karabaha, v 90. letih prejšnjega stoletja in leta 2020 sta se zapletli v vojno. Regija, kjer živijo večinoma Armenci, je mednarodno priznana kot del Azerbajdžana.