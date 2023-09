Hočevar, Kozorog in Novak, ki so zbrale dve kazenski sekundi, so premagale le Britanke in Čehinje. Zaostanek Slovenk za Britankami, ki dotika niso imele, je bil dve sekundi in 87 stotink.

Trenutno se za kolajne merijo kanuisti, pozneje pa bodo tekmovali še kajakaši in kajakašice.