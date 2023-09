S Severino ima Popović sina Aleksandra, ki se je rodil leta 2012, z Bojano pa sina Milana, ki se je rodil leta 2017, in Đorđa, ki sta ga dobila dve leti pozneje, ter hčerko Sofijo, ki se je rodila oktobra lani. Bojana se v nasprotju s Severino ne pojavlja veliko v javnosti, znano pa je, da sta se s Popovićem spoznala med njenim študijem marketinga v Beogradu in da, kot je dejal Popović, ki mu pravijo tudi srbski kralj bakra, prihaja iz »dobre družine« ter da je »izobražena, duhovita, spretna in vedno pripravljena na šalo«. Menda med njima tudi ni prepirov, niti takrat, ko je noseča in ko, spet po Popovićevo, znajo biti ženske muhaste. »Bojana je ljubka, super mama, kar je zame zelo pomembno,« je povedal o njej, pri čemer je svoj aktualni zakon verjetno primerjal z burno zvezo s Severino, s katero sta se tudi po razhodu preganjala po sodiščih zaradi različnih problemov, tudi skrbništva nad sinom. Severina se je po ločitvi od Popovića poročila z Igorjem Kojićem. Skupaj sta ostala do leta 2021, po njuni ločitvi pa se je Kojić, namesto da bi ostal v dobrih odnosih s Severino, raje spoprijateljil s Popovićem.