Poudarek bo na četrtkovem strokovnem simpoziju, med govorci pričakujejo predstavnike iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Botaničnega društva Slovenije, Slovenske znanstvene fundacije, Biološkega inštituta Jovana Hadžija, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Posavskega muzeja Brežice … Simpozij bo potekal med 16.30 in 18.50, ob 19. uri pa sledi odprtje muzejske vitrine, posvečene našemu velikemu botaniku. Paulin se je rodil leta 1853 v Leskovcu. Po končani novomeški gimnaziji je študiral v Gradcu, kjer je opravil strokovni izpit iz prirodopisja. V naslednjih letih je poučeval na ljubljanski realki in ljubljanski klasični gimnaziji ter predaval na ljubljanski univerzi, leta 1898 je napisal prvi izvirni slovenski učbenik za botaniko za nižje razrede srednjih šol. Od leta 1886 do 1931 je vodil Botanični vrt v Ljubljani in ga v tem času povzdignil na visoko evropsko raven. Umrl je leta 1942 v Ljubljani.