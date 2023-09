Gre za gospodarsko poslopje kmetije Mis, v katerem se je nahajala živina, prav tako pa so tam skladiščili seno in kmetijsko mehanizacijo. Nekaj več kot sto glav živine jim je uspelo še pravočasno rešiti pred ognjem. Ko bodo na kraju nesreče vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo kriminalisti pričeli z ogledom in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. Vzrok požara še ni znan, po neuradnih informacijah pa naj bi zagorelo pri enem izmed dimnikov.

Ognjeni zublji naj bi se nato razširili na sončne celice. Požar na znani medvoški kmetiji Mis je eden večjih v zadnjem času. Na lokaciji so posredovale vse medvoške enote, na pomoč pa jim je priskočilo tudi veliko ljubljanskih gasilcev. Poziv na številko za nujno pomoč so prejeli okoli 13. ure, vendar se je požar na celotno poslopje razširil v pičlih desetih minutah. Gost črn dim se širi daleč naokoli, policija pa okoliške prebivalce naproša, naj se zaradi varnosti ne približujejo gorečemu objektu, naj zaradi dima zapirajo okna in naj ne ovirajo dela reševalnih služb na terenu. Cesta je še vedno zaprta.