Primark tudi na spletu

Primark je predstavil svoje novo spletno mesto tudi v slovenščini, to pa vsebuje široko paleto izdelkov iz najnovejših kolekcij kot tudi svežo podobo, izboljšano navigacijo in popolnoma novo funkcijo, ki strankam omogoča preverjanje zaloge in razpoložljivosti barv ter velikosti določenega izdelka v trgovinah.