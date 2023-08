V času nastanka Modrijanov so se Čuki začeli resneje spogledovati z narodnozabavno glasbo in se s pesmijo Kraljestvo naše sreče prijavili na festival Slovenska polka in valček ter zmagali. Njihov uspeh je pri nekaterih povzročil nekaj nelagodja, češ, kako lahko zabavna skupina sodeluje na taki prireditvi in celo zmaga. Malo pred tem jih je v svojo televizijsko oddajo že povabil Boris Kopitar, zaigrali so pesem Biseri sreče, obenem so se tudi srečali z Lojzetom Slakom, ki jih je povabil na prireditev Boš videl, kaj dela Dolenc. Leta 2000 so posneli kaseto Narodni čuki, ki je bila prodana v zlati nakladi, v več kot 25.000 izvodih.

Jože Potrebuješ se spominja nastanka pesmi Daj mi poljub: »V začetku zime me je vesela družba povabila, da po nastopu v Novi Gorici pridem k njim na Vršič, da skupaj malo zažuramo. Žal se je nastop zavlekel, tako da sem jim le po telefonu odpel nekaj pesmi in refren porajajoče se Daj mi poljub, ki so ga takoj začeli peti.« Čez nekaj dni je pesem predstavil Čukom. Ne telefon so posneli demo verzijo in jo takoj poslali Blažu iz skupine Modrijani. »Že od začetka se mi je zdelo, da bi to pesem morali posneti skupaj. Tudi oni so bili takrat na vajah in čez tri minute in pol, toliko je pesem dolga, so se odzvali z navdušenjem in odobravanjem.« Čez en teden so že snemali in točno za Miklavža posneli videospot na Veliki planini. »Pesem smo prvič v živo skupaj predstavili v Komendi na koncertu Radia Kranj in takoj se je videlo, da bo to velika reč. V hipu je vsa dvorana vstala in pela zraven.«