Nesreča se je zgodila okoli 7. ure zjutraj po lokalnem času v odročnem goratem predelu mesta Battagram, kjer so žičnice pogost način povezav za prebivalce. Na prizorišče so kmalu po nesreči prileteli vojaški helikopterji, a so lokalne oblasti opozorile, da je potek reševanja izjemno zapleten, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To je občutljiva operacija, ki zahteva natančnost. Helikopter se ne more bistveno približati gondoli, saj bi lahko rotorji pretrgali edino verigo, ki jo podpira,« je pojasnil predstavnik lokalne vlade in dodal, da so helikopterji osmim potnikom dostavili hrano, vodo in zdravila.

Natančno število rešenih za zdaj še ni znano, saj se poročila s terena razlikujejo. Po navedbah lokalnih oblasti naj bi rešili štiri otroke, zaradi slabe vidljivosti in močnega vetra pa je bilo reševanje ujetih z vojaškimi helikopterji prekinjeno.

4 Children have now been rescued from the Cable car at #Battagram, the rescue operation is still ongoing, this is a joint rescue operation conducted by Army aviation and Pak Air Force helicopters @OfficialDGISPR#SSG#ISPRpic.twitter.com/baSy3SlVLw — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 22, 2023

Reševalne ekipe si bodo sicer še naprej prizadevale rešiti ljudi v gondoli. V skladu z novo strategijo pa bi jih lahko evakuirali s pomočjo manjše gondole, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Otroci, ujeti v gondoli, naj bi bili dijaki tamkajšnje srednje šole, ki se nahaja na težko dostopnem goratem območju in za prevoz do nje pogosto uporabljajo gondolo. Eden od otrok, ki ima težave s srcem, naj bi tudi padel v nezavest.

Vršilec dolžnosti premierja Anvar Ul Hak Kakar je dejal, da je pristojnim organom odredil, naj preverijo vse gondole na gorskih območjih, da bi zagotovili njihovo varno uporabo.