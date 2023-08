Ministrica predlaga preložitev plačne reforme

Vlada zaradi nedavnih poplav sindikatom predlaga, da se odprava plačnih nesorazmerij in prehod na nov plačni sistem zgodita januarja 2025, to je eno leto kasneje, kot je bilo predvideno. Sindikalisti temu ne nasprotujejo, a pričakujejo, da bodo k sanaciji države pravično prispevali vsi, tudi banke in podjetja.