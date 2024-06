Za priznanje Palestine zaslužna Tina

Novembra lani je ljubljanski mestni svetnik Levice na občino naslovil pobudo, da bi se v znamenje solidarnosti s Palestino ljubljanski grad osvetlil v palestinskih barvah. Na občini so mu odgovorili, da tega ne bodo storili. Ob tem so pozabili, da so ob začetku vojne v Ukrajini grad nemudoma osvetlili v barvah ukrajinske zastave.