Moškega so v soboto med snemanjem golih otrok v bazenu opazili obiskovalci kampa. Takoj so obvestili varnostnika, ta pa ga je zadržal do prihoda policije.

Policisti so osumljencu zasegli dve podvodni kameri in mobilni telefon. Med preiskavo dveh prikolic, ki jih je uporabljal, so našli tudi dron, še eno kamero in mobilni telefon, dva prenosna računalnika in druge predmete. Odkrili so tudi obremenilne posnetke golih otrok. Zaradi suma posedovanja otroške pornografije so ga v nedeljo priprli.

Minulo sredo je policija v naturističnem kampu v Rovinju zaradi enakega početja pridržala 63-letnega kanadskega državljana. Kamero, s katero je snemal gole otroke v bazenu, je imel skrito v termovki. Gole otroke je v rovinjskem kampu teden pred tem snemal tudi 47-letni romunski državljan, ki so ga prav tako priprli.