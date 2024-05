Pri križišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice ni več gradbene ograje okoli lokacije, kjer namerava Mestna občina Ljubljana namestiti vodno fontano. Čeprav so na občini marca napovedali, da bodo projekt zaključili do konca aprila, fontana še ni dokončana. Trenutno je v tleh nameščena zgolj rešetka, okoli katere so postavljeni količki. Bistva fontane, velike ukrivljene cevi, iz katere bo tekla voda, še vedno ni.

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da jih je aprila izvajalec obvestil, da je prišlo do okvare stroja, kar povzroča nepravilno krivljenje materiala. »Za pravilno izvedbo vodne skulpture je treba odpraviti vse tehnične napake,« so dejali na občinskem oddelku in dodali, da jih je izvajalec že prosil za podaljšanje roka izvedbe do konca letošnjega oktobra. Aneks za podaljšanje je v podpisovanju, so dodali na občini in zatrdili, da se zaradi težav z ukrivljanjem cevi cena skulpture ne spreminja.

Za postavitev vodne skulpture se je na javnem naročilu občine potegovala zgolj družba KPL, s katero je občina nato junija lani sklenila pogodbo v vrednosti nekaj manj kot 664.000 evrov z davkom na dodano vrednost. KPL bi naročena dela moral opraviti v roku šestih mesecev, a je občina novembra lani sklenila aneks, s katerim je izvajalcu rok podaljšala do konca letošnjega aprila. Iz novembrskega aneksa je razvidno, da je KPL za podaljšanje roka zaprosil zaradi kasnejše dobave materiala za izdelavo cevi vodne skulpture, ker da je pri dobavitelju materiala prišlo do poškodbe glavnega motorja v proizvodnji. Na občini so takrat zagotovili, da je KPL že uredil in pripravil vso preostalo potrebno infrastrukturo za delovanje vodne fontane, torej uredil strojnico, priključke za vodo, elektriko in kanalizacijo. Od javnega natečaja, na katerem je občina izbrala podobo vodne skulpture na stičišču Slovenske in Tomšičeve, je minilo osem let.

Letos začetek gradnje doživljajskega mosta

Na občinskem oddelku za varstvo okolja pa napovedujejo, da bodo letos jeseni, predvidoma septembra, začeli graditi nov most čez Ljubljanico. Ta bo povezal Štepanjsko naselje in Nove Fužine. Na oddelku za varstvo okolja so povedali, da zdaj pripravljajo dokumentacijo za objavo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, ki ga bodo objavili konec tega meseca ali najpozneje junija. Most naj bi bil dokončan do konca prihodnjega leta.

664.000 € je vredna postavitev vodne fontane v križišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice.