Objekti so njena strast, z njimi oblikuje tudi prostore in scenografije. Pred nekaj dnevi je bila v Narodni operi v Atenah premiera baleta Coppelia v koreografiji Edvarda Cluga. Sodobno vizualno podobo zanj je zaupal Niki Zupanc. Prva postavitev baleta je bila lani v Baslu in ta je Grke tako navdušila, da so jo želeli uprizoriti tudi v Atenah. Nika Zupanc je industrijska oblikovalka in avtorica zdaj že ikoničnih objektov, ki jih lahko srečate tudi v kakšnem od ljubljanskih ambientov. A njeno oblikovanje ima globalne razsežnosti. Od leta 2008, ko je ustanovila svoj studio, kot samostojna oblikovalka sodeluje s številnimi prestižnimi znamkami in podjetji po svetu in ustvarja odmevne kolekcije in objekte, skozi katere interpretira sodobno kulturo, oblikovanje, hektiko našega časa, naše poželenje in imaginarna življenja. Ne le estetika in iskrivost oblikovanja, tudi nove tehnološke možnosti vznemirjajo in ženejo njeno ustvarjalnost. Seznam podjetij, ki jo vabijo k sodelovanju, je impresiven, njene kolekcije in instalacije potujejo po svetovnih galerijah, v svojo znamenito galerijo v Milanu jo je vključila Rossana Orlandi, eno izmed največjih kuratorskih imen. K sodelovanju jo je povabil tudi Porsche, zanj je leta 2022 oblikovala cvetlično ohišje modela 911 4 GTS, imenovala ga je Wild at heart – divji v srcu. Strast, iskrenost, igrivost in kršenje nenapisanih pravil, ki obvladujejo pretežno moški svet oblikovanja, so njen nezgrešljivi podpis, ki ga lahko razbiramo tudi skozi monografijo Breaking the Rules, ki je izšla pri založbi Rizzoli leta 2022.

Milano – večen in vedno zanimiv

Letos so na tednu oblikovanja v Milanu njeni objekti navduševali pri treh proizvajalcih. Za Qeeboo je oblikovala stol Xoxo, ki se igra z našo obsedenostjo z lepoto: ustnice, simbol poželenja je spremenila v prepoznaven objekt, ki bistvo povzame skozi preprosto, elegantno linijo.

Pri Driade so predstavili komodo Freeze Me, pospremljeno z ogledalom, ki se mehko razliva nanjo, ročaj v obliki kapljice pa zaokroži podobo zamrznitve, ujete v čarobni trenutek raztapljanja in stapljanja objektov. Zamrzni me je nadaljevanje koncepta kolekcije Melt Me, ki se poigrava z raztapljanjem fetišev sodobne pop kulture.

Za Ditre pa je nastala kolekcija oblazinjenega pohištva Vento in klubskih mizic Arcade. Tukaj Nika Zupanc raziskuje oblike, ki jih skozi čas ustvarjajo spreminjajoče se naravne sile vetra in vode, sile, ki počasi in vztrajno spreminjajo podobe sveta. Zvesta svoji eleganci in prefinjenosti je ustvarila čiste, brezčasne oblike, mehke in udobne. Mize Arcade so kombinacija arhitekturnih elementov, sistem različnih podnožij in plošč omogoča več kombinacij.

Oblikovalski podpis

Posebej vesela je sodelovanja s tudi v Sloveniji priljubljeno znamko Alessi. Alberto Alessi je pred dvema letoma zasnoval nov projekt Il Tornitore Matto, v katerem je proces ustvarjanja popolnoma odprt in svoboden. K oblikovanju je med drugimi povabil tudi Niko Zupanc in nastala je družina namiznih objektov Edges, ki s svojim čipkastim robom nosi nezgrešljiv Nikin oblikovalski podpis.

Ves čas ustvarja tudi svojo osebno kolekcijo, čeprav ima ob številnih povabilih zanjo zdaj manj časa. A prepoznavnost njenega oblikovalskega kreda je prisotna povsod. Razumljivo, saj vabila za sodelovanje dežujejo prav zaradi njega.