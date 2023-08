Na dvorišču Salonita Anhovo bo prvega septembra potekala že trinajsta Nočna izmena. Vrata bodo organizatorji odprli ob pol sedmih zvečer, zabava pa naj bi trajala do jutranjih ur. Nastopili bodo Joker Out, Big Foot Mama, Elvis Jackson in Šank Rock.

Vstop na koncert bo prost, so pa zaželeni prostovoljni prispevki za delovanje humanitarnih organizacij v občini Kanal in širši posoški regiji, še navajajo organizatorji. Pravijo še, da Nočna izmena stopa v korak s časom ter del svoje platforme namenja problematiki posoških mladih. Tako z zbiranjem sredstev za humanitarne organizacije (ZPM, Hospic) kot vključevanjem lokalnih mladinskih klubov v izvedbo pred leti imenovanega »najboljšega žura na Primorskem«. Priložnost za nastop bo tako dobilo tudi nekaj še neuveljavljenih glasbenih skupin.