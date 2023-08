Sredstva za turistične destinacije

Osem dolenjskih, posavskih in belokranjskih občin je bilo uspešnih na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport glede sofinanciranja vlaganj v javno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti. Skupaj jim je bilo tako odobrenih skoraj dva milijona evrov nepovratnih sredstev, skupna vrednost njihovih projektov (brez DDV) pa je skoraj 3,4 milijona evrov.