Ustavnost migracijske zakonodaje: sporno gradivo naposled javno, sramota še hujša

Po mesecu dni je ministrstvo za notranje zadeve objavilo sporno vladno mnenje o ustavnosti zakonov o tujcih in mednarodni zaščiti. Grobe kršitve človekovih pravic pri tem ostajajo brez ustrezne utemeljitve. Spričo tega sta MNZ in generalni sekretariat vlade besedilo skrila pred javnostjo, pred Levico in SD pa dodobra prikrila.