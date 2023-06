Ena »okoli kepe«

Prvi znanilci pravega poletja pri nas niso žgoče temperature, ampak dolge kolone na cestah, ki se vijejo vse od najbolj severne do najbolj južne točke naše lepe dežele. V kombinaciji z vročinskim valom lahko razmere postanejo prav peklenske. Na poti na morje avti običajno niso prazni, saj gre za družinski dogodek, in lahko si predstavljamo, kako je, ko je treba po par urah ždenja v zastoju pomiriti malčke, naveličane sedenja pri miru. To bi v stres spravilo še tako klenega »jogija«. V Izoli, denimo, je prejšnji teden živec počil 53-letnemu Avstrijcu za volanom avtodoma. Stal je v Izoli na hitri cesti, ko se je pri zožitvi ceste predenj vrinil nekaj let mlajši slovenski voznik. To ga je tako zelo motilo, da je izstopil iz avtodoma, se sprehodil do avta pred njim, skozi odprto okno segel vanj in Slovencu primazal krepko klofuto. Vrnil se je v avto in se odpeljal v Portorož, kjer so ga prijeli policisti in mu izdali kazen. Upamo le, da so mu ob tem razložili še, kaj v kolonah pomeni sistem verige in kako ga uporabljati. Prvo pravilo: brez pesti.

Pozabil na bencin, a ne na alkohol

Le nekaj deset metrov stran je na hitri cesti pred predorom Markovec v avtomobilu obstal 72-letni voznik iz okolice Kranja. Gospodu se avto ni pokvaril, prav tako mu ni počila guma ali pa vanj priletela kakšna skala, zaradi katere bi moral nujno ustaviti. Ne. Odgovor je veliko bolj enostaven – zmanjkalo mu je bencina. Vozilo je, povsem nezavarovano, pustil kar tam, in se odpravil po gorivo. In če je gospod pozabil tankati svojega jeklenega konjička, to ni veljalo zanj. Alkotest je pokazal, da je bil konkretno nalit.

Parkiral na prehitevalnem pasu in … zbežal

Na Obali je te dni vročina očitno res vplivala na počutje ljudi. V noči z nedelje na ponedeljek se je voznik pri bencinskem servisu Bivje zaletel v prometno signalizacijo, ki jo je razmetalo blizu in daleč, tako da je vanjo malo zatem trčila še ena voznica. Moški je flegmatično na prehitevalnem pasu avto ustavil, ga zaklenil in se peš odpravil dalje. 49-letnika iz bližine Kopra je policija zasledila na (kako pomenljivo) Cesti med vinogradi, instinktivno pa jim je skušal zbežati. Ni mu uspelo. Ker so ga ulovili, pri tem uporabili prisilna sredstva in mu povrhu še težili, je bil voznik jezen nanje. Ni jim hotel pokazati dokumenta, žalil jih je, odklonil pa je tako alkotest kot strokovni pregled. Domov se je odpravil z več plačilnimi nalogi.

Ne kradi, ko piješ

Na Gospodov dan, ko je kmet iz Medvod zgodaj zjutraj zavihal rokave in šel kosit svoje posestvo, mu je nekdo ukradel avto s prikolico, parkiran na travniku. V njem je nespametno pustil ključe in tatu olajšal podvig. Policija je avto našla v bližini, a je bil močno poškodovan. Ugotovili so, da se je z njim vozil 18-letnik brez vozniškega dovoljenja, ki je na gozdni poti izgubil oblast nad njim, se večkrat prevrnil z avtom in se lažje poškodoval. Ali se mu je mudilo na nedeljsko mašo, v poročilu ni zabeleženo, je pa znano, da je bil konkretno pijan. Podkrepljena z alkoholom se je v težave spravila tudi 64-letnica, ki se je nekje v Kidričem en večer zapeljala s ceste, nato pa najprej podrla ograjo ene, potem pa še druge hiše. Le upamo lahko, da jo je nesreča streznila. Za dlje, kot samo tisti večer.

Izgubil sopotnika

Dirkanje ponoči ima očitno neko posebno moč. Pa čeprav je takrat nevarnost za nesrečo še večja. Z noči z nedeljo na ponedeljek sta se moška s cross motorjem odpravila na nočno vožnjo po Kamnici. Ko je voznik veliko prehitro zapeljal na hitrostno oviro, je z motorja vrglo sopotnika, ki je bil pijan. Voznika to nikakor ni vrglo s tira, odpeljal se je naprej, se na polno zaletel v ograjo in padel še sam. Oba sta se poškodovala, a na srečo le lažje, saj tudi nista nosila čelade.