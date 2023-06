Državni praznik objemov

Nedavno nam je neki pametnjakovič razlagal, da je odkril skrivni vir energije Boruta Pahorja – to je posebna dieta z veliko objemov. Češ da je Pahor mladosten zato, ker mu objemi ne samo dvigajo razpoloženje, temveč tudi izboljšujejo njegovo telesno in duševno stanje, objem Boruta Pahorja pa naj bi bil tudi popolna rešitev za vse življenjske težave. »Objemi so kot vir energije, ki me oskrbuje s potrebno močjo za opravljanje mojih dolžnosti,« naj bi razlagal Pahor.